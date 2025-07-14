AK Partili başkandan Mudanya Belediyesi'ne: 312 milyon lira nerede

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Belediye Meclisi’nin temmuz ayı ikinci oturumunda alınan kararlarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Belediye iştirakleri MUDAŞ A.Ş. ve Tarım A.Ş.’ye sermaye artırımı bahanesiyle belediyeye ait taşınmazların devredilmesinin kamu kaynaklarının geleceği açısından kabul edilemez olduğunu belirten Bayrak, “İki ay önce sermayesi 59 milyon liradan 181 milyona çıkarılan MUDAŞ’ın şimdi 341 milyona yükseltilmesi isteniyor. Bu kapsamda belediyeye ait 16 taşınmaz, toplamda 96 bin metrekarelik alan, yaklaşık 160 milyon lira bedelle devrediliyor. Ancak bu devrin gerekçesi hâlâ kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanmış değil” dedi.

"HALKA AİT TEK BİR MÜLK KALMAYACAK"

AK Parti Meclis Üyesi Kaan Akbulut’un, Plan Bütçe Komisyonu raporuna şerh koyduğunu hatırlatan Bayrak, grup sözcüsü Yusuf Alper Ömeroğulları’nın uyarılarını da yineledi:

Bu gidişle belediyemizin elinde halka ait bir tek taşınmaz kalmayacak. Belediye Başkanı, bu mülklerin ‘atıl’ olduğunu ve yatırım yapılacağını söylüyor. Peki hangi mülk, ne zaman, neye göre değerlendirilecek? Bu projelerin somut planı, finansmanı, takvimi var mı? Yatırım yapılana kadar taşınmazlar nasıl korunacak? Geri dönüşü mümkün mü, yoksa bu kaynaklar da boşa mı harcanacak? Tüm bu sorular yanıtsız bırakıldı.

"ORTADA ESER YOK, 312 MİLYON LİRA NEREDE"

Geçmiş dönemde CHP’li Başkan Hayri Türkyılmaz’ın belediyeye ait çok sayıda arsa ve arazi sattığını hatırlatan Bayrak, bugün gelinen noktada belediyenin işçi maaşlarını ödemekte zorlandığını, araçlarını yenileyemediğini ve temel hizmetleri bile aksattığını dile getirdi:

Yeni başkan göreve gelir gelmez 59 mülkün satış yetkisini aldı. Hasköy’de soğuk hava deposu yapılacağı söylenerek, 312 milyon lira değerindeki mülk topluca satıldı. Ancak ortada ne bir depo var ne de nereye harcandığı açıklanan bir bütçe.

Bayrak ayrıca, 2024 yılı faaliyet raporunda 13 milyon lira reklam harcaması yapılırken, gençlerin sporla ilgilendiği amatör kulüplere yalnızca 95 bin lira destek verildiğini belirterek, “Bu rakamlar belediyecilik anlayışının sorgulanması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

"TAŞINMAZ DEVRİ KAMU YARARINA DEĞİL"

Belediye Başkanı Dalgıç’ın, bu taşınmazlar üzerinde güneş enerjisi santrali (GES), yağhane, sera ve meyve kurutma tesisi gibi projeler planladığını açıkladığını hatırlatan Bayrak, şunları söyledi:

Projeler üretmek güzel ancak bu projelerin finansmanı, uygulanma süreci ve kalıcılığı belirsiz. Elden çıkarılan taşınmazlar, hâlâ sadece kağıt üstündeki projelerle savunuluyor. Kiralanan yerlerden 'fındık fıstık parası' geliyor demek, belediyeciliğin asli görevinden uzaklaşıldığını gösterir. Tatmin etmeyen kira sözleşmeleri revize edilebilirken doğrudan mülk devrine gitmek kamu yararına değildir.

"GELECEK NESİLLERİN HAKKI SATILIYOR"

Alınan kararların sadece bugünü değil, Mudanya’nın yarınlarını da etkilediğini belirten Bayrak, sözlerini şöyle tamamladı: