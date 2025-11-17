Ankara'da tabelada fotoğraf çektirme sırasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

- Ankara'nın Çankaya ilçesinde 'Kızılay' yazılı tabelada fotoğraf çektirmek için oluşan sırada kavga çıktı.
- Alkollü olduğu belirtilen U.B.Ö., bıçakla 2 kişiyi yaraladı ve tutuklandı.
- Kavga sonrası polis ve sağlık müdahalesi görselleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi.
Tabela, daha önce çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilenirken Ankara Büyükşehir Belediyesi, yön tabelasının bulunduğu direğe barfiks demiri monte etti.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Gençler, günün her saatinde tabelada fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturdu.
Önceki akşam, fotoğraf çektirmek için sıraya giren gençler arasında tartışma çıktı.
KAVGADA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI
Alkollü olduğu öğrenilen U.B.Ö. ile sırada bekleyen E.D. ve D.C.K. arasındaki tartışma, kavgaya döndü.
U.B.Ö., üzerindeki bıçakla 2 kişiyi bıçakladı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
U.B.Ö ise ekipler tarafından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Tabelaya tırmanan 1 kişi de daha önce yere düşerek yaralanmıştı.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE DEVAM ETTİLER
Bıçaklı kavganın ardından yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde, yerdeki yaralılara polis ve sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada bazı gençlerin tabelaya asılıp, fotoğraf çektirmeye devam ettiği görüldü.
Mehter kıyafetli bir kişinin de demire asılıp fotoğraf çektirdiği görüntüde yer aldı.
"ÖNLEM ALINMALI"
Bölgede esnaf olan Gizem Külen, 2 kişinin bıçakla, daha önce de 1 kişinin düşerek yaralandığını söyledi.
Külen, şöyle konuştu:
Bence artık bu akımın son bulması gerekiyor. Sürekli sivil polisler geziyor, bizi de sorguluyorlar. İşimizi de bayağı etkiliyor; insanlar oturmak istemiyor, kalabalıktan korkuyorlar.
Düzenli olarak sıra halinde geliyorlar ve başka yerlerden akın akın geliyorlar. 2 kişi koşturarak gitti, sonra arkadaşına 'Ben yaptım' derken polis yakalamış. Burada bir an önce önlem alınması lazım. Burada kesinlikle biri ölecek onu söyleyeyim. 5 kere çalındı tabela sanırım.