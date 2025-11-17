Ankara'da tabelada fotoğraf çektirme sırasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi.

Tabela, daha önce çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilenirken Ankara Büyükşehir Belediyesi, yön tabelasının bulunduğu direğe barfiks demiri monte etti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Gençler, günün her saatinde tabelada fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturdu.

Önceki akşam, fotoğraf çektirmek için sıraya giren gençler arasında tartışma çıktı.

KAVGADA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Alkollü olduğu öğrenilen U.B.Ö. ile sırada bekleyen E.D. ve D.C.K. arasındaki tartışma, kavgaya döndü.

U.B.Ö., üzerindeki bıçakla 2 kişiyi bıçakladı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

U.B.Ö ise ekipler tarafından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tabelaya tırmanan 1 kişi de daha önce yere düşerek yaralanmıştı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE DEVAM ETTİLER

Bıçaklı kavganın ardından yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yerdeki yaralılara polis ve sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada bazı gençlerin tabelaya asılıp, fotoğraf çektirmeye devam ettiği görüldü.

Mehter kıyafetli bir kişinin de demire asılıp fotoğraf çektirdiği görüntüde yer aldı.

"ÖNLEM ALINMALI"

Bölgede esnaf olan Gizem Külen, 2 kişinin bıçakla, daha önce de 1 kişinin düşerek yaralandığını söyledi.

Külen, şöyle konuştu: