Başkan Fırat Görgel açıkladı: Kahramanmaraş'ta öğrencilere 10 bin lira eğitim desteği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2024 LGS ve YKS sınavlarında derece yapan gençlere 'Eğitim Desteği' verileceğini açıkladı. Başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden alınmaya başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş yaralarını bir bir sararken, Büyükşehir Belediyesi sosyal projeleriyle diğer şehirlere örnek olmaya devam ediyor.

Göreve gediği günden itibaren Kahramanmaraş halkıyla sıcak bir ilişki kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 7’den 70’e tüm vatandaşları kapsayıcı hizmetlerini bir bir sıralıyor.

Bu noktada açıklanana son proje depremzede Kahramanmaraşlı gençlere katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Eğitim Desteği’ oldu..

"GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizde bir yandan toparlanma süreçleri hızlı bir şekilde sürerken bir yandan da sosyal projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin gençlerine yönelik bir projeyi daha paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz.



Büyükşehir Belediyesi olarak LGS ve YKS’de dereceye giren Kahramanmaraşlı öğrencilerimizi destekleme noktasında çok değerli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu destek maddi katkıların yanı sıra gençlerimizin geleceğini inşa ederken yanında olduğumuzun da bir göstergesi.



Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla gençlerimizin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz.

EĞİTİM DESTEĞİ'NİN DETAYLARI

2024 LGS ve YKS Sınavlarında dereceye giren Kahramanmaraşlı gençlere verilecek tek seferlik ‘Eğitim Desteği’ ise şu şekilde:

2024 yılı LGS’de başarı gösteren;

%1’lik dilimdeki öğrencilere 10 bin TL,

%1 – 2’lik dilimdeki öğrencilere 7 bin 500 TL,

%2 – 3’lük dilimdeki öğrencilere de 5 bin TL destek verilecek.

2024 YKS’de destek miktarı ise;

İlk bin içerisindeki öğrencilere 10 bin TL,

1.001 – 5.000 arasındaki öğrencilere 7 bin 500 TL,

5.001 – 10.000 arasındaki öğrencilere ise 5 bin TL.

Başvurular ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden alınmaya başladı.