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DHA

Bayraklı Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler grev kararı aldı.

GREV GECE BAŞLADI, SABAH SOKAKLAR ÇÖPLE DOLDU

İşverenin 42 bin TL maaş teklifini reddeden işçiler, saat 00:00'dan itibaren grev başlattı.

Sabah saatlerinde belediye binasının önünde toplanan işçiler, grev kararının ardından ilçenin sokaklarında biriken çöplerle dikkat çekti.

"İŞÇİLERİ VİCDAN AZABIYLA ÇIKARDIM"

Eylem yapan işçilerin yanına gelen Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, durumu açıklamak üzere bir konuşma yaptı:

Göreve geldiğimden beri beni tanıyanlarınız var. Daha önce birlikte siyaset yaptık. Seçim sürecinde 'Önceliğim çalışanların maaşlarını ödemek olacak' demiştim, bu sözümü tuttum. İlk 100 kişiyi işten çıkardığımızda maaşlar başa baş gidiyordu. Son 45 günde ise vicdan azabıyla 84 kişiyi işten çıkardım. Maaşlarınızı zamanında ödeyebilmek için bu adımı atmak zorunda kaldım. Bayraklı Belediyesi, son 8 aydır büyük zorluklarla ayakta duruyor.

Önal, belediyenin mali sıkıntılarının kökenine inerek şunları söyledi:

Yeni bir yol, park veya kaldırım yapmadık. Sadece ay sonunu getirmeye çalışıyoruz. Bu durum bizim hatamız değil. Bayraklı'nın sınırları belirlenirken mali kaynaklar hesaba katılmamıştı.

"LÜTFEN KENDİNİZİ BENİM YERİME KOYUN"

2024 yılı için öngörülen bütçede artış beklediklerini ancak mevcut ekonomik durumun zorluklar yarattığını belirten Başkan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: