AA & Ensonhaber

Türkiye'nin ilk demir yolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu'na bağlanan 2,7 kilometrelik Buca-Şirinyer hattı, 1872 yılında hizmete girmişti ve uzun bir süre kullanılmaz halde kalmıştı. 2022 yılında Buca Belediyesi, Buca istasyon binasıyla birlikte hattı TCDD'den kiralayarak projelendirdi.

Belediye, tarihi hattın dokusunun korunarak restore edilmesi ve nostaljik tren seferlerinin başlatılması, ayrıca bölgeye bisiklet ve yürüyüş yolları yapılması gibi planlarını duyurmuştu. Ancak, bu projelerin hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmalarda hattın üzeri betonla kapatıldı, bu durum ise yerel halk ve çevrecilerden tepki aldı.

İLÇE SAKİNLERİ PLATFORM KURDU

İlçe sakinleri, tarihi demir yolu hattının üzerinin betonla kapatılmasına karşı tepkilerini duyurabilmek amacıyla "Tarihime Dokunma Platformu"nu kurdu. Platformun sözcüsü olan avukat Mürüvet Suatoğlu Balcılar, alanın tarihi dokusunun korunmasını talep ettiklerini belirtti.

Balcılar, belediyenin kamuoyuna "Buca'ya nostaljik tramvay hattı ve yeşil alan kazandırıyoruz" şeklinde projeyi tanıttığını, ancak Mayıs ayında hattın etrafının büyük panellerle çevrilerek, ne olduğunu bilmedikleri bir sürecin başladığını söyledi. Paneller kaldırıldığında, tarihi hattın betonla kapatıldığını gördüklerini belirten Balcılar, hattın korunmasını, nostaljik tramvay hattı yapılmasını ve çevresinin yeşil alan olarak düzenlenmesini istediklerini vurguladı.

Balcılar, projenin ilk aşamasında hattın üzerindeki ağaçların kesildiğini ve 30 bin metreküplük beton döküldüğünü ifade ederek, tarihi demir yolunun işlevselliğini kaybettiğini ve ulaşımda nefes aldıran bir alanın yok edildiğini söyledi:

Raylar, traversler nereye gitti? Belediye, bu betonlaşan alanı eski haline getirmeli. Devlet Demiryolları'na çağrıda bulunuyoruz, bu 160 yıllık tarihi demir yoluna ne yapıldığını bir inceleyin.

Buca Tren İstasyonu'nun 1986'da Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından, Şirinyer Tren İstasyonu'nun ise 2007'de İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından koruma altına alındığını hatırlatan Balcılar, bu iki istasyon arasındaki hattın da tescillenmesi için İzmir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

MHP'Lİ ALTINKESER: BUCA'NIN TARİHİ, BELEDİYE TARAFINDAN YOK EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, 1872'de hizmete giren Buca Şube Demiryolu hattının tarihsel önemine değinerek, İzmir-Aydın Demiryolları'nın bölgedeki maden ve tarım ürünlerinin İzmir Limanı'na taşınması için açıldığını anlattı. Altınkeser, Buca'nın tarihinin belediye tarafından yok edildiğini savunarak, şunları söyledi:

2024 yerel seçimlerinde MHP olarak bizim projemiz, hattı nostaljik tramvayla canlandırmaktı. Özellikle öğrencilerimizin kullanımına sunmayı, trafiği rahatlatmayı ve çevresini ağaçlandırarak yeşil bir alan yaratmayı hedeflemiştik. Ancak Belediye Başkanı, rayların üzerine beton döktü

BELEDİYE BAŞKANI DUMAN: "PROJEYİ YENİDEN TASARLAYACAĞIZ"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, proje ihalesinin geçen yıl gerçekleştirildiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: