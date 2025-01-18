Büyükakın’dan İmamoğlu’na: Senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 7. Olağan Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi'nde, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa değinerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Başkan Büyükakın, şunları söyledi:

Ben Marmara Denizi'yle ilgili konuştukça birileri de rahatsız oluyorlar. Geçen günlerde Düzce Belediye Başkanımız, eski Bakanımız Faruk Özlü Bey de bir açıklama yaptı. Dedi ki, 'Melen'in suyu İstanbul'un su ihtiyacının üçte birini karşılıyor' dedi. 'Arıtma tesislerinin yapılması lazım. İSKİ havzası orası, üstünüze düşen sorumluluğu yapın' dedi. Bu husus kendine sorulmak üzere mikrofon uzatıldığında Ekrem Bey, belediye başkanımıza 'Bunlar kötü siyasetçiler' dedi. 'Komşumuz da kötü' dedi. Ben böyle bir dil gerçekten daha önce hiç görmedim. Öyle bir mantık, hiçbir şekilde algılayabildiğim bir mantık değil.

SAÇMALIKLARI BİR KENARA BIRAK VE ARITMA TESİSİ YAP

Ekrem İmamoğlu'na seslenen Başkan Büyükakın, şunları söyledi:

Bakın Ekrem Bey, ben siyasi bir polemik yapmıyorum. Ben sayılar veriyorum. Diyorum ki geçtiğimiz 5 yıl boyunca ve bu dönemde geçen bir yıl boyunca son derece somut söylüyorum. Hiç spekülasyon yok. Bir tane arıtma tesisi yapmadın. Müsilajın temel nedeni arıtma tesislerinin yapılmamasıdır. Arıtma tesisi temeli atmama töreni gibi saçmalıkları bir kenara bırak ve arıtma tesisi yap. Marmara ölüyor. Sen orada içme suyu hattı yaptım, altyapıya şu kadar yatırım yaptım' diyerek insanları kandırmayı bir kenara bıraktım. Kocaeli'de kendilerince mecbur kalarak bana cevap vermeye çalışan CHP'li yöneticiler var. Bunları anlıyorum, belediye başkanlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bakın bu futbol takımı tutmaya benzemez. Marmara Denizi hepimizin denizi. Marmara hepimizin. AK Partililerin, CHP'lilerin şunun, bunun değil. Marmara herkesin. Marmara ölüyor, ölüyor. Sizin belediye başkanınız hem İstanbul'a hem de size yalan söylüyor. Belediye başkanı Şeyhül Emin'dir. Belediye Başkanı yalan söylemez.

"SENİN MAKYAJINI AKITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu'nun arıtma tesisi yapmadığını söyleyen Başkan Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

5 yıl boyunca yapmadı. Yaptım dedikleri daha önceki dönemde inşa edilmeye başlanmış. Hani var ya metro tünelleri, bazılarını kapattı. Bunları kapatamadı da durduramadı da. Bitenler onlar. Kendi döneminde başlayıp bitirdiği bir tane arıtma tesisi yok. Zaman geçiriyor, zaman kaybettiriyor. Bize de diyor ki kötü siyasetçi. Tabii biz konuştukça masken düşüyor. Rahatsız oluyorsun. Şapka düşüyor, kel görünüyor. Ama biz senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz. Her geçen gün bu millet senin gerçek yüzünü görecek. Zaten senin değerlendirme ölçün bizim için bir anlam da ifade etmiyor. Niye? Çünkü eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz ki. Sen neyi ölçeceksin de tartacaksın. Eğri cetvelden doğru çıkmaz. Sen 16 milyon İstanbulluya söz verdin. 16 milyon İstanbul'un kanalizasyonunun 8 milyonu Marmara Denizi'ne akıyor. Çık deki akmıyor, Tahir Büyükakın yalan söylüyor ve yüzleşelim.

"SENİN HER DEDİĞİN, BANA VIZ GELİR TIRIS GİDER"

Bakanlığın ve İmamoğlu'nun verilerini ortaya koymayı teklif eden Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çıkalım bakanlığın verilerini, senin verilerini ortaya koyalım. Kim yapıyor, kim yapmıyor görelim. Hadi ben kötü siyasetçiyim sana göre. Senin bana kötü demen benim için iyidir o ayrı mevzu. Zerre kadar umurunda değil, senin her dediğin bana vız gelir tırıs gider. Kocaeli'deki CHP'li yöneticilere de sesleniyorum. Bakın sizi de kandırıyor. 16 milyon İstanbulluyu kandırıyor. 85 milyon Türkiyeliyi kandırıyor, sizi de kandırıyor. Siz Marmara'ya sahip çıkın. Belediye başkanınız sizi de İstanbul'u da bütün Türkiye'yi de kandırıyor.

"MİLLETİ YANILTMAYI, İSTANBUL'A ZAMAN KAYBETTİRMEYİ BIRAK"

Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın paylaşımını ekrana yansıtan Başkan Büyükakın, şu açıklamalarda bulundu: