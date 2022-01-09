CHP'li Maltepe Belediyesi'nden Cemal Süreya Parkı açılışı

Maltepe Belediyesi, Altayçeşme'de şair Cemal Süreya'ya atfedilen parkın açılışını yaptı.

İstanbul Maltepe'de Cemal Süreya temalı, merhum şairin adını da taşıyan parkın açılışı yapıldı.

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın katılımıyla Cemal Süreya Parkı, usta şairin vefatının 32. yıl dönümünde açıldı.

SÜREYA'NIN KIZ KARDEŞİ DE AÇILIŞA KATILDI

Altayçeşme Mahallesi'ndeki park açılışına, Süreya'nın kız kardeşi Perihan Bakır ile çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Cemal Süreya'nın şiirlerinin okunduğu etkinlikte usta şairin, heykeltıraş Güner Yener tarafından yapılan büstü de açıldı.

Duygularını anlatan Cemal Süreya'nın kız kardeşi Perihan Bakır, ağabeyinin bu ilgiyi hayattayken görmesini çok istediğini söyledi.

"ONUN KIZ KARDEŞİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Süreya'nın, yazdığı şiirlerle gençler tarafından da unutulmadığını ifade eden Bakır, "Benim hep gönlümde. Onun kız kardeşi olduğum için çok şanslıyım. Çok güzel anılarımız oldu. Bunları anlattığım bir kitap yazdım 'Size Nefesimi Bırakıyorum' adında. Cemal Süreya'yı sevenlerin okumasını tavsiye ederim." dedi.

Adının yaşatılmasından ve bu kadar ilgiyle anılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bakır, şunları söyledi:

"Böyle bir şey yapılacağını düşünmüyordum. Çok güzel duygular hissettim. Onunla sevgimiz dolu doluydu. Yedi yaşında annesini kaybedince camiye gider dualar okurdu. Çok içli ve duygusal biriydi. Zaten şiirlerinden de bunu hissedersiniz."

ALİ KILIÇ: "EDEBİYATSEVERLERİN MUTLU OLACAĞI BİR PARK"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise Maltepe'nin edebiyatseverlerin mutlu olacağı bir parka kavuştuğunu vurgulayarak, "Çocuklar buralarda oyun oynarken, büyürken onların kulağına da Cemal Süreyya'nın ya da başka şairlerimizin, aydınlarımızın kitapları, şiirleri, sözleri anlatılsın. İnşallah hepimize hayırlı olur." şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN PAYLAŞIM

Belediyenin Twitter hesabından açılışla ilgili şı paylaşım yapıldı:

"Küçük sevinçler biriktirsin, dizelerin üzerinde özgürce koşup oynasın çocuklarımız. Cemal Süreya mısralarıyla yeşili buluşturduğumuz parkımızı açtık. Fırsat buldukça uğrayın. Altayçeşme, Kader Sok."