DHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan sözleşmeli personeller, sözleşme sürelerinin sona ermesinin ardından toplu işten çıkarma kararlarıyla karşı karşıya kaldı. DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 çalışana işten çıkarıldıklarına dair tebligatlar gönderildi.

Karara tepki gösteren işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Protestoya, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, AK Parti ilçe başkanları, sendika üyeleri ve işten çıkarılan emekçiler katıldı.

"ALIN TERİNİ İDEOLOJİLERE KURBAN EDENLER, HESAP VERECEK"

Protestonun düzenlendiği alan, 161 gündür işten çıkarılan işçilerin emek mücadelesi için kurdukları eylem çadırına da ev sahipliği yapıyordu. Burada konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, işten çıkarmaların gerekçesiz ve ideolojik saiklerle gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylemimizin 161’inci gününde, emek ve ekmek mücadelesi verdiğimiz bu çadırdan sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. İş güvencesi ellerinden alınan işçi kardeşlerimizin sayısı 778’e ulaştı. Şimdi ise DEM Partili belediyeler, sözleşmeli personelleri hedef alarak 532 kişiye işten çıkarma tebligatları gönderdi. Ayrıca, 478 sözleşmeli personel için yeni bir kıyım hazırlığı daha yapılmakta. Hatta bu kıyım dalgası, Engelliler Günü’nde bir engelli vatandaşımızın işine son verilmesiyle insani değerlerden ne kadar uzaklaşıldığını açıkça göstermiştir. İdeolojik temelli bu uygulamalar karşısında sessiz kalan sözde emek örgütlerinin durumu kabul edilemez. Ancak biz, hukuku işleterek bu zulme karşı en güçlü itirazlarımızı dile getirmeye devam edeceğiz. Alın terini ideolojilere kurban edenlerin, yaptıklarının hesabını halkın vicdanında vermek zorunda kalacakları gün uzak değildir.

"MEYDANLARDA İŞÇİYİ SAVUNACAĞIZ DİYENLER, SÖZLERİNİ TUTMADI"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da işten çıkarmaların hukuka aykırı olduğunu belirterek şu sözlerle belediye yönetimini eleştirdi:

Meydanlarda ‘İşçiyi savunacağız’ diyerek masal anlatan DEM Partili yöneticiler, bugün işçiyi ekmeğinden ve onurundan ederek verdikleri sözleri çiğnemiştir. Mazbatalarını aldıkları ilk günden itibaren belediyelerde emekçilere yönelik başlattıkları haksız uygulamalar, halkımızın adalet duygusunu derinden zedelemiştir. Sözleşmeli personelin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılması, belediyenin insan kaynağı planlamasındaki hatalarının bedelini emekçilere ödetmekten başka bir şey değildir. Bu kararlar, hem hukukun ruhuna hem de iş barışına aykırıdır. Belediyeye yıllarca değer katan emekçilerin böyle bir muameleyle karşılaşması, kurumsal adalet ve liyakat anlayışının eksikliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu açıklamalar, haksız işten çıkarma iddialarının yankı bulduğu kamuoyunda geniş bir tartışma yarattı.