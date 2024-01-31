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Fatma Şahin, AA'nın yılın kareleri oylamasına katıldı

Fatma Şahin, AA'nın yılın kareleri oylamasına katıldı Anadolu Ajansı'nın gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in oy verdiği fotoğraflardan biri de depremde enkazdan çıkarılan bebek fotoğrafı oldu.