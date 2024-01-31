Fatma Şahin, AA'nın yılın kareleri oylamasına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir yandan seçim çalışmalarına devam ederken bir yandan da sosyal etkinliklere katılıyor.
Şahin, bu kapsamda Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Şahin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafa ilişkin AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'dan bilgi aldı.
Şahin'in seçtiği fotoğraflar
Fotoğrafları inceleyen Şahin, "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", Çevre-Yaşam'da Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi kedi", "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.
Şahin, bu yıla özel eklenen "Deprem:Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze:Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Hastane saldırısı" başlıklı fotoğrafını oyladı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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