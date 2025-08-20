Gaziantep’te sahipsiz hayvanlar için ortak protokol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil ve Şahinbey belediyeleri iş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bir protokol imzalandı.

BÜYÜKŞEHİR SORUMLULUĞU ÜSTLENECEK

Protokol kapsamında, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında bulunan başıboş, sahipsiz, güçten düşmüş ve tehlike arz eden kedi ve köpeklerin yakalanması, taşınması, aşılanması, kısırlaştırılması, tedavi ve bakımlarının yapılması ile beslenme süreçlerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacak. Bu iş birliği sayesinde şehir genelinde görev ve yetki çatışmaları önlenmiş olacak.

"DOĞA DOSTU, HAYVAN DOSTU BİR ŞEHİRİZ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokolün önemine değinerek, şunları söyledi:

Doğa dostu, hayvan dostu bir şehiriz. Her canlı bize emanet. Bu protokol, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla hayata geçirildi. Şehrimizin doğal yaşam merkezi Avrupa’nın en iyilerinden biri ve yıllardır bu alana yatırım yapıyoruz. İlçe belediyelerimiz de büyük destek verdi. Yasal çerçevede bütçeden ayrılacak payla birlikte bu hizmetleri daha güçlü yürüteceğiz.

BAKANLIK TARAFINDAN ÖRNEK GÖSTERİLEN MODEL

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, protokolün şehre önemli katkılar sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yeni mevzuata göre belediyelerin sahipsiz hayvanlarla ilgili yükümlülüklerini en doğru şekilde yerine getirmeleri için bu iş birliği modelini geliştirdik. Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut barınak ve personel kapasitesi tüm ilçeler için kullanılacak. Böylece kaynaklar daha verimli kullanılacak ve ilçe belediyelerine ek yük binmeyecek. Bu model, Bakanlığımız tarafından da örnek gösteriliyor.

PROTOKOL İMZALANDI

Protokol, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve ilçe belediye başkanları veya temsilcileri tarafından imzalandı.