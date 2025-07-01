İBB'nin bazı ücretsiz spor hizmetleri paralı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bugüne dek ücretsiz sunduğu bazı spor hizmetleri, 2025 yılı revize ücret tarifesi kapsamında artık ücretli hale geldi.

İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yeni tarifeye göre, vatandaşların ücretsiz yararlandığı bazı spor alanlarına erişim için ödeme yapılması gerekecek.

ÜCRETLİ OLAN HİZMETLER

Bu çerçevede, daha önce ücretsiz olan Maltepe ve Kenan Onuk Atletizm Pistleri’nin tek kullanımlık ücreti 200 TL, 12 girişlik paketi ise 300 TL olarak belirlendi.

Ücretsiz kullanılan bisiklet veledromu için aylık 100 TL ücret alınacak. Ayrıca, tenis severlerin ücretsiz kullandığı çalışma duvarlarının da artık ücreti var: Aydınlatmasız duvar 200 TL, aydınlatmalı olan ise 250 TL oldu.

AK PARTİ GRUBU KARŞI ÇIKTI

Söz konusu ücret artışları, İBB Meclisi’nin haziran ayı toplantılarında oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti grubunun "hayır" oyu verdiği teklifteki yeni tarifeler, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.