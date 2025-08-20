İBB'ye ait binlerce bisiklet çürümeye terk edildi: Aktif olmayan hizmete zam yapıldı

İBB'de hergün yeni bir aksaklık, yeni bir garabet, İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Bisiklet Sistemi (İSbike), uzun süredir kullanılmadığı için atıl hale geldi.

Havadan çekilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere taşındığı, istasyonların ise bakımsızlıktan zarar gördüğü ortaya çıktı.

BİSİKLETLERİN ARASINDA OTLAR BÜYÜDÜ

Görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların büyüdüğü, istasyon kablolarının dışarıya çıktığı ve bisikletlerin güneş, yağmur ve kar etkisiyle yıprandığı dikkat çekti.

UYGULAMA 2023'TEN BERİ AKTİF DEĞİL

İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen sistemin mobil uygulaması İSbike’ın 2023 yılından bu yana aktif olmadığını belirtti.

Uygulama kapalı olmasına rağmen fiyatlara zam yapıldığını ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda. Gelin bu bisikletleri tamir edip İstanbul halkına sunalım. Eğer bu sistemden vazgeçtiyseniz, okullara veya çocuklara hibe edelim. Yok başka bir yöntem arıyorsanız, Anadolu’nun farklı şehirlerinde değerlendirilebilir. Bisikletler zayi olmasın.

DEPODA ÇÜRÜYEN BİSİKLET HİZMETİNE ZAM

Yıldız, İSbike sisteminin uzun süredir kullanılmamasına rağmen zam yapılmasını eleştirerek şöyle devam etti: