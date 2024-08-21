İzmir'de temizlik işçileri grevde: Çöp dağları yükseliyor Seçim öncesi vadedilen "vasıflı işçi" statülerini alamayan temizlik işçilerinin greve gittiği İzmir'de yeniden çöpler birikmeye başladı.

Haber Merkezi

İzmir bir kez daha çöp dağları tehlikesi ile karşı karşıya. Zaten yaz aylarında kirlilik nedeniyle sahillerin kötü koktuğu kentte şimdi de grev nedeniyle çöp sorunu baş gösterdi.

Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli İZENERJİ işçiler, vasıf talepleri karşılanmayınca iş bırakma kararı aldı.

60 İŞÇİ GREVE GİTTİ, ÇÖPLER BİRİKTİ

Temizlik işçilerinin çalışmaması nedeniyle kentin kalbi Alsancak ve Kordon'da çöpler birikmeye, kötü kokular yayılmaya başladı.

60 kadar işçinin iş bırakmasıyla ilgili Genel İş İzmir 2 No'lu Şube, Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli işçilere vasıflı çalışan statüsü için yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını belirtti.

"SEÇİM ÖNCESİ SÖZÜ VERİLEN VASIF HAKLARI VERİLMİYOR"

Egedesonsöz'e açıklamalarda bulunan Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, şunları söyledi:

Kent Temizliği biriminde çalışan arkadaşlarımız, vasıflı iş yapıyorlar, ancak buna rağmen kendilerine 4 yıldır vasıfları verilmiyor. Seçimden önce arkadaşlarımızın yazısını yazdık, şirkete gönderdik. Genel Sekreter Yardımcısı Şürkan Nurlu da yazıları mzaları. Ancak 1 Nisan sonrasında şirketlere gönderilen yazıları yeniden düzenlenmesi için geri çektiler. 5. aya girmemize karşın herhangi bir adım atılmadı. Defalarca gittik görüştük. Bugün, yarın diye oyaladılar. Emekçi arkadaşlarımız da bu ekonomik krizde zarar gördüğü için vasıflarını istiyorlar.

"GREVE GİDENLER HAKKINDA TUTANAK YAZILDI"

İşçilerin iş bırakma kararı aldığını ve sendikanın da işçilerin yanında olduğunu söyleyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: