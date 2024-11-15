Kocaeli'nin ilk metrosunda deneme sürüşü gerçekleştirildi

AA & Ensonhaber

Kocaeli, tarihindeki ilk metrosuna kavuştu. Deneme sürüşüne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri katıldı.

15,4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA SÜRÜCÜSÜZ HAT

Çalışmalarının yüzde 84’ü tamamlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı, 15,4 kilometre uzunluğunda ve çift hat olarak inşa edildi. Büyükakın, metronun önemli yerli katkılarla hayata geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

Bu araç Türk mühendisleri tarafından yapıldı ve yüzde 63 yerli ekipman kullanıldı. Üstelik bu sürücüsüz araçları Türkiye üretiyor. Ülkemizin bu başarıya ulaşması gurur verici. Buradaki ekip, gerçek bir başarı hikayesi yazıyor.

GÜNDE 330 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Günde 330 bin yolcu kapasitesine sahip olacak hattın, trafiği rahatlatması ve çevreyi daha temiz hale getirmesi bekleniyor. Büyükakın, metro sisteminin güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sunduğunu belirterek, insanların zaman kazancı sağlayacağını ifade etti.

Gebze bölgesinin trafik yoğunluğunu azaltması amaçlanan metro hattında seyahat süresi 40 dakika olacak. 30,8 kilometre uzunluğunda, geçen yıl aralık ayında test sürüşü yapılan metro hattı, Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen Metrosu ile entegre çalışacak.