Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindekiafet konutları, sahiplerine teslim edilecek.

Yapılan çalışmaları gözlemlemek için bölgeyi ziyarete gelen Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Sn. Roderick Galdes, bölgedeki yıkıma vurgu yaparak, bu kadar kısa sürede yeniden yapılaşmanın meydana gelmesinden hayranlıkla bahsetti:

"ÇOK ETKİLENDİM"

Dünyada çok sayıda deprem ve afet bölgesi ziyaret ettim ama böyle büyük bir felaket ve bu kadar hızlı bir toparlanmayla ilk kez karşılaştım. Çok etkilendim.

FATMA ŞAHİN: "ALLAH DEVETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maltalı bakanın açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Bu sözler bugün Nurdağı’da ağırladığımız Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Sn. Roderick Galdes’e ait. Devletimizin gücüne, kısa zamanda başardıklarına olan hayranlığını öyle güzel ifade etti ki, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.



Yapı stoğunun %90’ını kaybeden Nurdağı ilçemiz, hem hasar hem de can kaybı açısından depremi en acı yaşayan ilçeydi Türkiye’de.



Bu yıl itibariyle 7400 konut teslim edilmiş olacak. Dükkanları yıkılan, işini kaybeden insanlarımız için 244 dükkanlı bir çarşıyı zaten yapmıştık. Bu hem sosyal hayat hem de işlerin devam etmesi için hayatiydi.



Giden canlar gelmiyor, acımız hiç geçmeyecek ama devletimiz tarihte görülmemiş bir güç ve hızla yaraları sardı, sarıyor.



Rabbim tekrarını yaşatmasın…