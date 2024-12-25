Mehmet Kasım Gülpınar, Kuveytli yatırımcılarla bir araya geldi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Yıldık ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal’ın da eşlik ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kuveyt’te bir dizi temaslarda bulundu.

Burada Kuveyt Arap Fonu Operasyonlar Direktörü Abdullah Al Mesaibih ve ekibiyle yapılan toplantıda, şehirdeki altyapı, sosyal projeler ve çevresel iyileştirmelere yönelik yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

FİNANSAL DESTEK İMKANLARI ELE ALINDI

Özellikle, Kuveyt Arap Fonu'nun sunduğu finansal destek imkânlarının, Şanlıurfa'nın gelişimine nasıl katkı sağlayabileceği konusu detaylı bir şekilde ele alındı.

Başkan Gülpınar, uluslararası iş birliğinin Şanlıurfa'nın gelişimi için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu tür temasların şehre daha fazla yatırım kazandıracağına inandığını söyledi.

"ŞEHRİMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Şanlıurfa'nın kalkınması için uluslararası düzeyde yürüttükleri iş birliği çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Başkan Gülpınar, “Bu toplantı, şehrimizin geleceği için çok önemli bir adım. Kuveyt Arap Fonu ile olan iş birliğimiz, önümüzdeki dönemde şehrimize kazandıracağımız projelerde büyük rol oynayacak." dedi.

Başkan Gülpınar'ın yurt dışındaki temaslarının, Şanlıurfa'nın ekonomik kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bu süreçte Kuveyt Arap Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin, kentin global düzeydeki etkisini de güçlendirmeyi hedefliyor.