Rize’de belediyeye 'vahşi depolama' cezası: 2,3 milyon lira

Rize’nin Fındıklı ilçesinde çevre kirliliğine yol açan çöp dökümüyle ilgili yürütülen denetimlerde, belediyeye ait araçlarla açık alana atık bırakıldığı belirlendi. Tespitlerin ardından ilgili belediyeye milyonlarca liralık idari para cezası uygulandı.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Rize İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede detaylı takip ve denetim gerçekleştirildi.

AÇIK ALANDA ÇUKUR AÇIP ÇÖP DÖKTÜLER

Yapılan incelemelerde, söz konusu alanda çöp dökmek amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların belediyeye ait resmi plakalı araçlarla bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

Denetimler sonucunda uygulamanın çevre mevzuatına aykırı “vahşi depolama” kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu tür uygulamaların hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.

2 MİLYON 346 BİN LİRA CEZA

Fındıklı Belediyesi hakkında Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin lira idari para cezası uygulanırken, devam eden çevre kirliliği nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yetkililer, çevreyi kirleten uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve benzer ihlallere karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.