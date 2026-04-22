Sarıyer’de çöken kaldırım tehlike saçıyor: Mahalleli çözüm bekliyor

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Tarabya Mahallesi’nde yıllardır süren kaldırım çökmesi sorunu, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte daha da derinleşti. Şalcıgır Caddesi üzerindeki riskli alanın genişlediğini belirten mahalle sakinleri, olası bir facianın önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

"HER YAĞMURDA RİSK BÜYÜYOR"

Mahallede yaşayanlar, ilk olarak üç yıl önce küçük çaplı bir çökme olarak başlayan sorunun zamanla büyüdüğünü ifade ediyor. Özellikle üç hafta önceki yoğun yağışın ardından kaldırımın önemli bir bölümünün çöktüğünü belirten vatandaşlar, her yağmurda tehlikenin arttığını dile getiriyor.

"KALICI ÇÖZÜM YERİNE GEÇİCİ ÖNLEM"

İddialara göre Sarıyer Belediyesi ekipleri, bölgedeki çökme için kapsamlı bir çalışma yapmadı. Mahalle sakinleri, yapılan başvuruların ardından yalnızca korkuluk yerleştirildiğini, ancak sorunun temel nedenine yönelik bir müdahale gerçekleştirilmediğini savunuyor.

BELEDİYE "MALZEMEYİ VERELİM SİZ YAPIN" DEDİ

Bölge sakinleri, yetkililerin kendilerine “Malzemeyi biz sağlayalım, yapımını siz üstlenin” şeklinde bir öneride bulunduğunu öne sürdü. Bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, sorunun uzman ekipler tarafından çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

ZEMİN ETÜDÜ TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI

Mahalleli, çökmenin nedeninin belirlenmesi için zemin etüdü yapılmasını talep ettiklerini ancak bu yönde somut bir adım atılmadığını ifade ediyor. Kendi imkânlarıyla çağırdıkları bilirkişilerin, zeminin altında boşluklar bulunduğunu ve riskin ciddi boyutta olduğunu belirttiği aktarıldı.

OKUL YOLU ÜZERİNDE TEHLİKE: MAHALLELİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Çökme yaşanan noktanın yoğun kullanılan bir güzergâh ve aynı zamanda okul yolu olması, endişeleri daha da artırıyor. Vatandaşlar, kaldırımdaki çökmenin caddeye doğru ilerlemesi halinde daha büyük bir tehlikenin ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Yetkililerden net bir rapor ve kalıcı çözüm beklediklerini dile getiren mahalle sakinleri, her geçen gün riskin arttığını belirterek acil müdahale çağrısında bulunuyor.