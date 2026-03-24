Tokat’ta tek mahalleli beldede tarihi bölünme

Tokat’ın Almus ilçesindeki Kınık beldesi, idari yapısında önemli bir değişikliğe gitti. Tek mahalleli Gevrek Mahallesi, artan nüfus ve yapılaşma talepleri doğrultusunda ikiye bölünerek yeni bir mahalleye kavuştu. Böylece Kınık beldesinin haritası resmen değişmiş oldu.

MAHALLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Kınık Belediye Meclisi’nin 6 Mart 2026 tarihli 2026/04 sayılı kararı ile Gevrek Mahallesi, Aşağı Gevrek ve Yukarı Gevrek olarak ikiye ayrıldı. Düzenlemenin temel amacı, hizmetlerin mahalle sakinlerine daha hızlı ve etkin ulaştırılabilmesini sağlamak olarak açıklandı.

TÜİK’in 2025 verilerine göre 1095 nüfuslu Gevrek Mahallesi, yeni düzenleme ile Aşağı Gevrek Mahallesi’ne 538 kişi aktarılırken, kalan kısmı Yukarı Gevrek Mahallesi olarak belirlendi.

KINIK ADININ KÖKENİ

Beldeye adını veren “Kınık” ismi, Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Kınık boyundan geliyor. Tarihi kökleri Orta Asya’ya uzanan Kınık Boyu, Selçuklu Devleti’nin kurulmasında da etkili olmuş bir topluluk olarak öne çıkıyor.

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında gerçekleştirilen düzenleme, belediye meclis kararı ve kaymakamlık görüşü sonrası Tokat Valiliği onayı ile yürürlüğe girdi. Almus Kaymakamlığı, 17 Mart 2026 tarihli olur yazısıyla mahalle bölünmesi ve isimlendirme işlemlerini resmen uygun buldu.

Bu adım, belde sakinlerinin yerel hizmetlere erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra Kınık’ın idari ve sosyal yapısında da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.