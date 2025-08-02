Samsun Valiliği'nden vatandaşlara 'Denize girmeyin' uyarısı geldi

Karadeniz'de olumsuz hava şartları arıyor.

Samsun Valiliği, etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları 'denize girmemeleri' konusunda uyardı.

RÜZGAR HIZI SAATTE 20 DENİZ MİLİNE ÇIKTI

Dalga boyunun 1 metreye yaklaştığı, rüzgar hızının ise saatte 20 deniz miline çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın ölçümlerine yer verildi.

"BOĞULMA VAKALARININ ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN"

Açıklamada, "İlimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı 20 deniz mili olduğundan; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." denildi.

Vatandaşların can güvenliği için uyarılara riayet etmeleri istenirken, yetkililer hava durumu ve deniz şartlarına dair gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını belirtti.