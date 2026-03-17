Ulaştırma Bakanlığı’ndan Yenişehir’e büyük altyapı yatırımları

Yenişehir merkez ile Bilecik yolu arasındaki yol çalışmaları tamamlanarak hizmete girdi. Bursa Yolu üzerindeki akıllı kavşak ve köprü yenileme projelerinde de sona gelindi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekili Ayhan Salman, Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ve Belediye Başkanı Ercan Özel, tamamlanan yolları ve sanayi kavşağı ile yüksek hızlı tren bağlantı yollarını yerinde inceledi.

"YENİŞEHİR'E FARKLI BİR HAVA KATIYOR"

Başkan Gürkan, proje ile ilgili şunları söyledi:

Yenişehir’de doğu-batı istikametinde iki büyük kavşak çalışmamız tamamlandı. Sanayi kavşağı 50 metre çapında büyük bir çalışma oldu. Havalimanı ve yüksek hızlı tren bağlantısı ile bu kavşak, Yenişehir’in hizmetine girecek. İlçe merkezi ve Yenişehir-İnegöl arası asfaltlama taleplerini de Bakanımıza ilettik. Kalan çalışmalar Nisan sonunda tamamlanacak.

Gürkan, ayrıca, yapılan yatırımların ilçeye ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı:

Yüksek hızlı tren ve havalimanı ile birlikte gelişen sanayi bölgesi, Yenişehir’i Türkiye ekonomisine değer katan bir merkez haline getirecek.

MİLLETVEKİLİ SALMAN: "YENİŞEHİR CAZİBE MERKEZİ OLUYOR"

Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, projelerin ilçeye kattığı değeri şöyle aktardı:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dört bir yanında önemli hizmetler halkımızın kullanımına sunuluyor. Yenişehir de hızlı tren ve havalimanı sayesinde büyüyor ve cazibe merkezi oluyor. Tarım şehrimiz olan ilçemiz, bu yatırımlarla daha da gelişecek.

Salman, yerel yönetimlerle koordinasyon eksikliklerine de değinerek, Büyükşehir Belediyesinin projelere desteğinin önemine dikkat çekti.