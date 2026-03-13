Türkbükü sahilinde kaçak iskele temizliği

Bodrum’un en pahalı turizm noktalarından biri olan Türkbükü Mahallesi sahilinde, uzun süredir tartışma konusu olan kaçak iskeleler için Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde operasyon başlatıldı. Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde sahile gelerek yıkıma başladı.

KIYIYA KAPILAR, DENİZE BARİYERLER KALDIRILDI

Mahkeme kararı bulunan kaçak iskeleler, hem karadan hem de denizden ulaşılan yüzen platformlarla sökülüyor. Yıkım sırasında, iskele girişlerine konulan kapılar ve denize bariyerler kaldırılarak vatandaşın sahile ve denize erişimi yeniden sağlandı.

İŞLETMELER KENDİ İSKELELERİNİ SÖKMEYE BAŞLADI

Yıkım kararının uygulanmaya başlamasıyla bazı işletme sahiplerinin de kendi iskelelerini sökmeye başladığı görüldü. Sahilde hareketlilik artarken ekipler, kaçak yapıları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZDE TONOZ TEMİZLİĞİ

Operasyon sadece sahildeki yapılarla sınırlı kalmadı; dalgıç ekipler, denizdeki tonozları da tek tek temizledi. Bölgede yıkım, söküm ve deniz temizlik çalışmaları devam ederken, bazı iskeleler ve yapılarla ilgili mahkeme süreçlerinin sürdüğü bildirildi.