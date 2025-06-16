Samsun'da günde 20 binden fazla trafik kuralı ihlali: Elektronik denetleme başlatılacak

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşim 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk’un yönetiminde Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 49 gündem maddesi ile ek gündem konuları detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi. Ayrıca, belediyeye yapılan yeni atamalar hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Mecliste söz alan Başkanvekili Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’dan aldığı trafik kural ihlalleriyle ilgili güncel verileri paylaştı ve sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

GÜNDE 20 BİNİ AŞKIN TRAFİK İHLALİ KAYDA GEÇİYOR

Soğuk, şehir genelinde özellikle kırmızı ışık ihlallerinin ön plana çıktığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

Başkanımız Halit Doğan’ın paylaştığı rakamlara göre, günlük trafik denetimlerinde 7 bin 317 hız ihlali, bin 106 park ihlali ve 12 bin 7 kırmızı ışık ihlali tespit edilmekte. Toplamda ise günlük ortalama 20 bin 430 trafik kuralı ihlali söz konusu. Tüm sürücülerimizi trafik kurallarına riayet etmeye, can ve mal güvenliği için duyarlı olmaya davet ediyoruz.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE ELEKTRONİK DENETİM PROTOKOLÜ YAKINDA

Toplantı gündeminde ayrıca, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında elektronik denetleme sistemleri (EDS) hizmetlerinin ortak yürütülmesi amacıyla bir protokol imzalanması önerisi yer aldı. Bu protokol için belediye başkanına yetki verilmesi talep edildi.

Bunların yanı sıra, belediyenin bir kamu bankasına olan kredi borcunun kapatılması ve SGK ile vergi borçlarının ödenebilmesi için taşınmaz satışına ilişkin teklif de meclis gündeminde yer aldı.

Bahsi geçen tüm maddeler, ilgili komisyonlarda detaylıca incelendikten sonra, sonraki meclis toplantısında kesin karara bağlanacak.

Toprak kaymalarının yaşandığı Derecik Mezarlığı ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da komisyon toplantısında Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından bilgi verileceği bildirildi.