Sancaktepe’de 7/24 belediyecilik anlayışı...5 yılda 268 projeye imza atıldı! 7 gün 24 saat esaslı çalışma prensibi ile 5 yılda 268 proje üreten Sancaktepe Belediyesi, açtığı 6 kütüphaneyle geleceğin ilim ve bilim dünyasına yatırım yapıyor.

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Şeyma Döğücü liderliğindeki Sancaktepe Belediyesi, 5 yılda ilçeye sayısız eser kazandırdı.

7/24 belediyecilik anlayışı ile sürdürülen çalışmalar kapsamında 268 projeye imza atıldı.

Çocuklardan başlayarak, gençler, kadınlar ve tüm Sancaktepeliler için alt ve üst yapı çalışmalarından kültürel ve sosyal projelere, 7 gün 24 saat esaslı çalışma sistemi ile belediyecilik hizmetlerine kesintisiz devam ediliyor.

Hizmetlerin merkezinde çocuklar ve gençler var

Bu kapsamda belediye bünyesinde şu hizmetler dikkat çekiyor:

• Bilgi Evleri’nde 38 bin 152 öğrenciye verilen etüt dersleri ve sanat kursları,

• Sancaktepe kreşlerinde 357 çocuğa verilen eğitim hizmeti,

• Kütüphanelere kayıtlı 92 bin üyesi,

• Spor merkezlerinden hizmet alan 31 bin 82 üyesi,

• Cadde ve sokaklara yapılan 369 bin 527 ton asfalt çalışmaları,

• 53 bin 141 can için hizmet veren hayvan rehabilitasyon merkezleri,

• Kadınlar için meslek edindirme kursları,

• Katı atık ve geri dönüşüm merkezleri,

• Temizlik hizmetleri,

• Sıcak yemek hizmetleri,

• Ağaç dikim faaliyetleri...

5 yılda 6 kütüphane

Bu hizmetlerin yanında daha birçoğu ile 7’den 70’e, Sancaktepe’yi, Sancaktepe halkını ve tüm canları merkeze alan hizmet anlayış ile Sancaktepe’nin değerine değer katılıyor.

Sancaktepe Belediyesi, 5 yılda hizmete açtığı 6 kütüphaneye kayıtlı 92 bin üye sayısı ile geleceğin ilim ve bilim dünyasına yatırım yapıyor.

Her şey okuyan ve üreten gençler için

5 yıl içinde 268 projeyi hayata geçiren Sancaktepe Belediyesi, Türkiye’nin gelecek vizyonunu göğüsleyecek gençler için imkanlarını seferber ediyor.

Belediye, hayata geçirdiği okulları, çocuk gelişim merkezlerini öğrencilere sınırsız hizmetler sunduğu kütüphanelerle taçlandırıyor.

Okuyan ve üreten bir toplum inşa etmeyi misyon edinen Sancaktepe Belediyesi; Rings AVM Kütüphanesi, Sarıgazi Merkez Kütüphanesi, Dr. Kadir Topbaş Kütüphanesi, Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Külliyesi Kütüphanesi, Abdurrahmangazi Kütüphanesi ve Kitap Kafe’sinde binlerce okuma ve araştırma sevdalısına ev sahipliği yapıyor.

Her saat çay ve kahve ikramı

Bunlarla birlikte, Sancaktepe’nin 18 Bilgi Evi’ndeki 18 Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarları, Konferans Salonları ile geleceğin ilim dünyasına yatırım yapılıyor.

Kayıtlı 92 bin üyesi olan kütüphanelerde, her saat başı çay ve kahve ikramları yapılıyor. Kütüphanelere ek olarak hizmete sunulan Kitap Kafe ile gençlere sosyalleşme alanı sağlanıyor.