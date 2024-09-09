Sultanbeyli Belediyesi, öğrencilere kırtasiye dağıttı Okulların açıldığı ilk günde, ilkokula yeni başlayan öğrencilere ücretsiz kırtasiye seti dağıtan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Hem ailelerine destek olmanın hem de çocuklarımızı sevindirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Haber Merkezi

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İstanbul'da, Sultanbeyli Adil Mahallesi Ahmet Haluk Dursun İlkokulu’nda da açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene; AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve veliler katıldı.

İÇERİĞİ DOPDOLU KIRTASİYE SETİ

Törenin ardından sınıflara geçilerek öğrencilere Sultanbeyli Belediyesi’nin kırtasiye seti hediyesi dağıtıldı.

İçeriği dopdolu bir kırtasiye seti hazırladıklarını belirten Tombaş, “Sultanbeyli’nde bugün 23 ilkokulumuzda 8 bin 500 ilkokula başlayan yavrumuzun kırtasiyesini hediye ettik, onlara teslim etmiş olduk.

Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kırtasiye setlerimizin içerisinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, silgi, kalemtıraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor.

Böylece hem ailelerimize ekonomik destek olduk hem de çocuklarımızı sevindirdik. Ayrıca seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olduk.” dedi.

YERLİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ

Kırtasiye malzemelerinin seçiminde yerli ürünleri tercih ettiklerini belirten Tombaş, “Yerli ürünlere özel hassasiyet gösteriyoruz. Kırtasiye setlerimizde boykot markaların ürünleri yerine yerli ürünleri tercih ettik.” ifadelerini kullandı.