Tuzla, İstanbul'un yeni cazibe merkezi haline geldi İstanbul'da konumu nedeniyle bir zamanlar kuşkuyla bakılan Tuzla, son dönemdeki yıldız projelerle birlikte yaşam kalitesini yükseltti ve marka ilçelerden biri haline geldi.

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ensonhaber.com

İstanbul'un parlayan yıldızı olarak gösterilen Tuzla'da son dönemde seçim heyecanı oldukça yüksek.

3 dönemdir belediye başkanı olarak görevde bulunan Dr. Şadi Yazıcı, rakiplerine karşı yine iddialı.

Görevde kaldığı süre boyunca Tuzla'ya 550 farklı proje kazandıran Şadi Yazıcı, ilçenin değişim ve dönüşümünde büyük rol oynadı.

Tuzla için yapılan projeler, Tuzla'yı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Tuzla İstanbul'un yeni cazibe merkezi

TÜİK'in raporunda; il ve ilçelerdeki nüfus sayıları da ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı.

İstanbul'un nüfusu azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olurken Tuzla’nın nüfusunun arttığı ortaya çıktı.

Tuzla’nın İstanbul’un yeni cazibe merkezi haline geldiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, TÜİK tarafından açıklanan sonuçların bunu bir nevi tasdik ettiğini söyledi.

Tuzla'nın bu noktaya gelmesinde Şadi Yazıcı'nın projeleri oldukça önemli.

Peki Tuzla'da neler yapıldı?

Ensonhaber'in hazırladığı videodan Tuzla'nın markalaşma süreci anlatıldı.

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