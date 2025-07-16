Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekili seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, Birlik Başkan Vekilini seçmek üzere Ankara’da toplandı.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 22. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddeleri doğrultusunda, Ankara Valiliği’nin çağrısıyla gerçekleşen oturumun tek gündemi “Başkan Vekili Seçimi” oldu.

VAHAP SEÇER, BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Toplantının Divan Başkanlığını, TBB Meclis 2. Başkan Vekili ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yürüttü. Divan Katip Üyeleri olarak ise Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran görev aldı.

Başkan Vekilliği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in adaylıkları önerildi. Seçim sürecini yöneten Divan, oylamanın usule uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağladı.

Toplantıda yeni başkan vekili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.