Yerli otomobilinin tanıtımında 'Devrim' de vardı

60 yıl sonra gelen yerli otomobilin tanıtım gününde, Devrim de sergilendi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim, 1961 yılında yapılmıştı.

Zaman geçse de nesiller değişse de yerli otomobili istemeyenler hep vardı.

DEVRİM'İN MÜHENDİSİ O GÜNLERİ ANLATTI

Devrim otomobilinin mühendisi Kemalettin Vardar'ın ölmeden önceki röportajı ortaya çıktı. Kemalettin Vardar, hem o gün hem de bugün yapılan projeye karşı çıkanları anlatıyor. Vardar, "Biz vatan hainleri olduk. O gün çektiklerimizi görseydiniz daha iyi anlayacaktınız." dedi.

Devrim arabasını yapan mühendis: Vatan haini olduk VİDEO

ERDOĞAN DEVRİM İLE BİRLİKTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımın yapılacağı salonda Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki yerli otomobil girişimlerinden olan Devrim'le poz verdi.