Yerli tohumda yeni dönem: 17 türde 39 yeni çeşit tescil edildi

Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve gıda arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen yerli tohum geliştirme çalışmaları yeni sonuçlar vermeye devam ediyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki araştırma enstitülerinde geliştirilen yeni çeşitler, resmi tescil sürecini tamamlayarak üreticilerin hizmetine sunuldu.

39 YENİ TOHUM ÇEŞİDİ TARIMSAL ÜRETİME KAZANDIRILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli tohumculuk alanında yeni bir başarıya imza atıldığını duyurdu.

Yumaklı, araştırma enstitülerinde geliştirilen 39 yeni yerli tohum çeşidinin tescil aldığını belirterek, bu çeşitlerin Türk tarımına ve milli ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

MİLLİ ÇEŞİT LİSTESİNDEKİ YERLİ TOHUM SAYISI 1087’YE ULAŞTI

Yeni tescillerle birlikte Türkiye’nin yerli tohum envanteri daha da genişledi. Bakanlık verilerine göre, "Milli Çeşit Listesi"nde yer alan yerli tohum sayısı 1087’ye yükseldi.

Bu gelişme, Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltma ve stratejik tarım ürünlerinde kendi kaynaklarını güçlendirme hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AYÇİÇEĞİ VE BUĞDAY ÖN PLANA ÇIKTI

Tescil edilen yeni çeşitler arasında en büyük payı ayçiçeği aldı. Toplam 15 ayçiçeği hattı yeni çeşit olarak listeye girerken, 5 ekmeklik buğday çeşidi de tescil edilen ürünler arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra pamuk, yer fıstığı, haşhaş ve nohut türlerinde ikişer; makarnalık buğday, arpa, çeltik, soya, aspir, patates, tütün, anason, korunga ile Aydın ve Muğla salebi türlerinde de yeni çeşitler kayıt altına alındı.

STRATEJİK GIDA GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Yumaklı, yerli tohumların yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda stratejik gıda arz güvenliğinin korunmasına da katkı sunacağını vurguladı.

Yeni çeşitlerin çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmesi, verimliliği artırması ve üreticilerin gelir seviyesine olumlu yansıması bekleniyor.

MİLLİ TOHUM TEDARİK SİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli genetik kaynakların korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarla uluslararası rekabet gücüne sahip bir tohumculuk altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Uzmanlar, yerli tohum çeşitlerinin artmasının hem sürdürülebilir tarım hem de iklim değişikliğiyle mücadele açısından önemli avantajlar sağlayacağını belirtiyor.

TARIMDA YERLİLEŞME HEDEFİ SÜRÜYOR

Son yıllarda hız kazanan yerli tohum geliştirme projeleriyle Türkiye, tarımsal üretimde kendi genetik kaynaklarını daha etkin kullanmayı amaçlıyor. Yeni tescillerin üretime kazandırılmasıyla birlikte hem çiftçilerin daha güçlü alternatiflere ulaşması hem de ülkenin tarımsal bağımsızlığının güçlenmesi hedefleniyor.