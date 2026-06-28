Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, seni unutmadık

Türk Sineması'nın çizgi üstü jönü: Cüneyt Arkın

Neden çizgi üstü? Çünkü kimseye benzemeyen fiziği, tarzı, yetenekleri, çalışkanlığı bir yana gençlere öğütleri, insani duruşu, ne kadar ünlü olursa olsun mütevazı yaşamı ve milliyetçi kişiliğiyle öne çıktı.

Beyaz perdenin unutulmaz kahramanı, Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, canlandırdığı cesur karakterler, aksiyon dolu filmleri ve yarım asrı aşan sanat hayatıyla Yeşilçam'ın en büyük yıldızlarından biri oldu.

Doktorluk mesleğini bırakarak sinemaya adım atan Arkın, yüzlerce filmde rol aldı ve milyonların hafızasına kazındı.

DOKTORLUKTAN SİNEMA YOLCULUĞUNA

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'de doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre doktor olarak görev yaptı.

AKSİYON YILDIZI

1963 yılında katıldığı Artist dergisinin yarışmasının ardından sinemaya adım atan Cüneyt Arkın, özellikle tarihi ve macera filmlerindeki performansıyla büyük ün kazandı.

MALKOÇOĞLU

Battal Gazi, Kara Murat, Malkoçoğlu gibi karakterlerle Türk sinema tarihinin en unutulmaz kahramanlarına hayat verdi. Arkın'ın filmleriyle büyüyen çocuklar, mutlaka bu kahramanlara öykünerek oyunlar oynadı.

DUBLÖR KULLANMADI

At üstündeki sahneleri, kılıç dövüşleri ve tehlikeli aksiyonları çoğu zaman dublör kullanmadan gerçekleştiren Arkın, bu yönüyle de izleyicilerin hayranlığını kazandı.

300'DEN FAZLA FİLM

Sanat yaşamı boyunca 300'ü aşkın filmde rol alan Cüneyt Arkın; tarihi yapımlardan polisiye filmlere kadar birçok farklı türde başarılı performanslar sergiledi.

Usta oyuncu televizyon dizilerinde de yer aldı.

BİR NESLİN KAHRAMANI

1970 ve 1980'li yıllarda milyonlarca kişi onun filmleriyle büyüdü.

Cesareti, adalet duygusu ve vatan sevgisini temsil eden karakterleri sayesinde Cüneyt Arkın, yalnızca bir oyuncu değil, bir dönemin sembolü haline geldi.

4 YIL ÖNCE ARAMIZDAN AYRILDI

28 Haziran 2022'de 84 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın, ardında yüzlerce film ve unutulmaz karakter bıraktı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen filmleri televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

KIRMIZI ÇİZGİLERİ

Arkın'ın kırmızı çizgileri, milli hassasiyetleri vardı; "Anadolu çocuğuyum, eşcinseli oynamam. Tarihini bilen Amerikan tıraşı olmaz. Mehmetçik’in hep yanındayım." derdi.

CÜNEYT ARKIN'IN HAFIZALARA KAZINAN SÖZLERİ

Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, yalnızca oynadığı filmlerle değil; hayat, başarı, vatan ve insan sevgisi üzerine söylediği sözlerle de milyonların gönlünde yer edindi.

Cüneyt Arkın'ın röportajlarında, söyleşilerinde ve yaşam felsefesini anlattığı konuşmalarında dile getirdiği düşünceleri yansıtan, en çok hatırlanan ifadelerinden hafızalara kazınan bazı sözler:

"Malkoçoğlu benim, Battal Gazi benim..."

"Hayatta en büyük zenginlik, geride sevgi bırakabilmektir."

"İnsan, yaptığı işle anılır. Önemli olan iz bırakabilmektir."

"Başarı tesadüf değildir; emek, disiplin ve inancın sonucudur."

"Vatanını sevmek, sadece sözle değil, çalışarak olur."

"Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. Mücadele etmeden kazanamazsınız."

"İnsan kendini geliştirmeyi bıraktığı gün yaşlanmaya başlar."

"Şöhret gelip geçer, önemli olan insanların kalbinde yer edinebilmektir."

"Hayatın anlamı, faydalı olabilmektir."

"Ben hiçbir zaman kahraman olmadım; sadece kahramanları oynadım."

"Sanat, insanı insana anlatma işidir."

"Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras; iyi ahlak, bilgi ve sevgidir."

CÜNEYT ARKIN'IN 1960'LI YILLARDA ROL ALDIĞI FİLMLER

Kaderin Mahkumları (Polat) (1963) Gurbet Kuşları (Selim Bakırcıoğlu) (1964) Aşk ve Kin (Doktor Kadri Ersoy) (1964) Gözleri Ömre Bedel (Suat Arseren) (1964) Hepimiz Kardeşiz (Öğretmen Ahmet) (1964) Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (Fikret) (1964) İstanbul Sokaklarında (Metin) (1964) Günah Kadınları (1964) Sıkı Dur Geliyorum (Murat Osman) (1964) Yalnız Değiliz (Hakan) (1964) Çöpçatanlar Kampı (1964) Cehennem Arkadaşları (Eşref) (1964) Yankesici Kız (Orhan Varol) (1964) Şoför Nebahat ve Kızı (Murat) (1964) İstanbul'un Kızları (Semih) (1964) Kırık Hayatlar (Ömer) (1965) Sürtük (Piyanist Cüneyt) (1965) Dudaktan Kalbe (Kenan) (1965) Serseri Aşık (Erol) (1965) Sevgim Ve Gururum (Cihat Bağdatlı) (1965) Haremde Dört Kadın (Dr. Cemal) (1965) İnatçı Gelin (Metin) (1965) Ah Bu Dünya (Orhan) (1965) Devlerin Kavgası (Murat) (1965) Horasan'dan Gelen Bahadır (Ebû Müslim Bahadır) (1965) Ölüme Kadar (Murat) (1965) Sevişmek Yasak (1965) Silahların Sesi (Çetin/Ali Cengiz) (1965) Canım Sana Feda (Ahmet) (1965) Aşk ve İntikam (Nejat/Osman) (1965) Horasan'ın Üç Atlısı (Ebu Müslim Horasani) (1965) Fakir Gencin Romanı (Turgut Subaş) (1965) Satılık Kalb (Bülent) (1965) Prangalı Şehzade (1965) Dişi Düşman (Cengiz) (1966) Fakir Bir Kız Sevdim (Cüneyt Bakıroğlu) (1966) İntikam Uğruna (Sedat Akman) (1966) Kıskanç Kadın (Kemal Sedan) (1966) Malkoçoğlu (Malkoçoğlu Ali Bey) (1966) Acı Tesadüf (1966) Karanlıklar Meleği (Kemal Dikmen) (1966) Şafakta Üç Kurşun (Murat) (1966) Ayrılık Şarkısı (Murat Aşkın) (1966) İki Yabancı (Tarık / Ahmet) (1966) Kolsuz Kahraman (Yiğit Alpago) (1966) İntikam Ateşi (Murat) (1966) Yakut Gözlü Kedi (Murat Davman) (1966) Damgalı Adam (Murat) (1966) Göklerdeki Sevgili (Timur Karaşah) (1966) Cibali Karakolu (Orhan) (1966) Affedilmeyen (Yalçın Arkan) (1966) Suçsuz Firari (Kenan Sarvan) (1966) Çıtkırıldım (1966) Yıkılan Yuva (Ekrem Soysal) (1967) Kırbaç Altında (Selim Çelik) (1967) Malkoçoğlu Krallara Karşı (Malkoçoğlu Ali Bey) (1967) Alpaslan'ın Fedaisi Alpago (Alpago) (1967) Bir Şoförün Gizli Defteri (Ali) (1967) Cici Gelin (Orhan Kurtuluş) (1967) Ringo Kid (Ringo Kid) (1967) Seni Affedemem (Murat Özkut) (1967) Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam (Kemal / Orhan Şahin) (1967) Zengin Ve Serseri (Ekrem Erdeniz) (1967) Hacı Murat (Hacı Murat) (1967) Namus Borcu (Murat Karadayı) (1967) İdam Günü (1967) Zehirli Hayat (Doğan Arkın) (1967) Pranga Mahkûmu (Yüzbaşı Talat) (1967) Silahlı Paşazade (Şahin) (1967) Artık Sevmeyeceğim (Kemal) (1968) Şafak Sökmesin (Vedat Akman) (1968) Eşkiya Halil (Haydut) (Halil) (1968) Belalı Hayat (Ahmet Akyürek) (1968) Malkoçoğlu Kara Korsan (Malkoçoğlu Ali Bey) (1968) Gök Bayrak (Bahadır) (1968) Kader (Polat) (1968) Köroğlu (Ruşen Ali / Köröglu) (1968) İlk ve Son (Mecdi) (1968) Yüzbaşının Kızı (Murat Ertürk) (1968) Beş Ateşli Kadın (Murat) (1968) Baharda Solan Çiçek (Mühendis Murat) (1968) Hacı Murat Geliyor (Haci Murat) (1968) Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru) (Sedat Tüzer) (1968) Sevgili Babam (Sedat Ersoy) (1969) Vatan Ve Namık Kemal (İslam Bey) (1969) İnsanlar Yaşadıkça (Orhan Gündoğdu / Ahmet) (1969) Lekeli Melek (Suat Sonderoğlu) (1969) Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor (Malkoçoğlu Ali Bey) (1969) Osmanlı Kartalı (İslam Bey / Amhet (Petr Alekseeviç)) (1969) Ala Geyik (Halil) (1969) Melikşah (Ali) (1969) Büyük Yemin (Ali / Ahmet) (1969) Aşk Mabudesi (Ekrem Arkın) (1969) Hayat Kavgası (Murat) (1969) Malkoçoğlu Cem Sultan (Malkoçoğlu Ali Bey / Polat) (1969)

CÜNEYT ARKIN'IN 1970'Lİ YILLARDA ROL ALDIĞI FİLMLER

Arım, Balım, Peteğim (Harun) (1970) Selahattin Eyyubi (Selahattin Eyyubi) (1970) Ferhat ile Şirin (Ferhat) (1970) Yarım Kalan Saadet (Eire Arkın) (1970) Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf (Yusuf) (1970) Hayatım Sana Feda (Harun) (1970) Adsız Cengaver (Adsız) (1970) Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (Nihat Ak) (1970) Vahşi Çiçek (Fikret) (1971) Herşey Oğlum İçin (1971) İki Esir (Murat) (1971) Battal Gazi Destanı (Battal Gazi / Hüseyin Gazi / Cafer) (1971) Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri (Malkoçoğlu) (1971) Fakir Aşıkların Romanı (Kemal Ersan) (1971) Cehenneme Bir Yolcu (Fikret) (1971) Severek Ayrılalım (Ömer) (1971) Küçük Sevgilim (Dr. Murat Akova) (1971) Satın Alınan Koca (Murat Uraz) (1971) Adını Anmayacağım (Engin) (1971) Oyun Bitti (Doğan) (1971) Hak Yolu (Ali) (1971) Mahkum (Kemal) (1972) Murat İle Nazlı (Dr. Murat Çavuşoğlu) (1972) Hayatımın En Güzel Yılları (Murat Par) (1972) Çöl Kartalı (Yüzbaşı Murat) (1972) Günahsızlar (Kemal) (1972) Yaralı Kurt (Ali) (1972) Alın Yazısı (Haydar) (1972) Zafar (1972) Battal Gazi'nin İntikamı (Battal Gazi) (1972) Kara Murat: Fatih'in Fedaisi (Kara Murat) (1972) Yumurcak Küçük Kovboy (Keskin) (1973) Kuşçu (Kuşçu Murat) (1973) Çaresizler (Murat / Kadir) (1973) Vurgun (Kazanova Mehmet) (1973) Battal Gazi Geliyor (Seyyit Battal / Battal Gazi) (1973) Gönülden Yaralılar (Murat) (1973) Yanaşma (Yanaşma Mehmet) (1973) Acı Hayat (Kerem) (1973) Kara Murat Fatih'in Fermanı (Kara Murat) (1973) Oğul (Alişan) (1974) Belalılar (Selim) (1974) Dayı (Murat) (1974) Kin (Kenan Erol) (1974) Bırakın Yaşayalım / Pusu (Osman) (1974) Babalık (Murat) (1974) Kara Murat Ölüm Emri (Kara Murat) (1974) Önce Vatan (Komutan Yavuz) (1974) Yalnız Adam (Murat) (1974) Battal Gazi'nin Oğlu (Battal Gazi / Polat) (1974) Ayrı Dünyalar (Fırtına Kemal) (1974) Karateciler İstanbul'da (Erol Arkın) (1974) Polizia Brancola Nel Buio, La (Horoz Ali Ağa) (1975) İnsan Avcısı (Metin) (1975) Babanın Oğlu (Murat) (1975) Cemil (Komiser Cemil) (1975) Deli Yusuf (Ali) (1975) Kılıç Aslan (Kılıç Aslan / Süleyman Șah) (1975) Soysuzlar (Murat) (1975) Babacan (Şahin) (1975) Babaların Babası (Murat) (1975) Şafakta Buluşalım (Halil) (1975) Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı (Kara Murat / Mehmet) (1975) Üç Kağıtçılar / Che Carambole Ragazzi (Horoz Ali) (1975) Tek Başına (Kemal) (1976) Tuzak (Ömer Doruk) (1976) Yarınsız Adam (Murat) (1976) Darbe (Ahmet) (1976) Babanın Suçu (Kemal) (1976) Deli Şahin (Deli Şahin) (1976) Hınç (Kemal) (1976) Korkusuz Cengaver (Şahin Bey) (1976) Mağlup Edilemeyenler (Murat Sözeri) (1976) Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı / Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia (Kara Murat) (1976) Sevgili Oğlum (İskender Önal) (1977) İstasyon (Gırgır Ali) (1977) Akrep Yuvası (Komiser Kemal) (1977) Hakanlar Çarpışıyor / Altay'dan Gelen Yiğit (Olcayto / Halit / Başbuğ Toluğ Bey) (1977) Güneş Ne Zaman Doğacak (Yavuz Mehmetol) (1977) Baba Ocağı (Halil Güneylioğlu) (1977) Adalet (Kemal) (1977) Satılmış Adam (Halil) (1977) Yıkılmayan Adam (Çakır) (1977) Cemil Dönüyor (Komiser Cemil) (1977) Kara Murat Denizler Hakimi (Kara Murat) (1977) Baskın (Poyraz Murat) (1977) Gelincik (Alişan) (1978) İnsanları Seveceksin (Halil) (1978) Maden (İlyas) (1978) Baba Kartal (Kartal Arıcan) (1978) Kaplanlar Ağlamaz (Canpolat) (1978) Ölüm Görevi (Şahin) (1978) Görünmeyen Düşman (Orhan) (1978) Kara Murat Devler Savaşıyor (Kara Murat) (1978) Vahşi Gelin (Murat Yagız) (1978) Kılıç Bey (Kılıç Bey) (1978) Küskün Çiçek (Müffettiş Ahmet) (1979) Vatandaş Rıza (Rıza) (1979) İki Cambaz (Tayfun) (1979) Kanun Gücü (Ahmet / Hanzo) (1979) Üç Tatlı Bela (Atmaca Ahmet) (1979) Üç Sevgilim (Bahçevan Orhan) (1979) Canikom (Fikret) (1979) Süpermenler (Dedektif Murat / Ajan Brad) (1979)

CÜNEYT ARKIN'IN 1980'Lİ YILLARDA ROL ALDIĞI FİLMLER

Sarışın Tehlike (Metin Tunç) (1980) Destan (Destan) (1980) Kartal Murat (Murat) (1980) Rahmet Ve Gazap (Yusuf) (1980) Rüzgar (Deliormanlı Davut) (1980) Takip (Hasan) (1981) İntikam Yemini (Seyit) (1981) Kader Arkadaşı (Yusuf) (1981) Öğretmen Kemal (Mustafa Kemal) (1981) Önce Hayaller Ölür (Kemal) (1981) Acı Günler (Cemal) (1981) Su (Murat) (1981) Unutulmayanlar (Fahrettin/Doktor) (1981) Son Savaşçı (Murat) (1982) Dört Yanım Cehennem (1982) Gırgır Ali (Gırgır Ali) (1982) Ölümsüz (Ali Kaya) (1982) Kelepçe (Dayı Cemil) (1982) Kanije Kalesi (Kara Pençe) (1982) Son Akın (Mehmet (Koca Memil)) (1982) Dünyayı Kurtaran Adam (Murat) (1982) Erkekçe (Gırgır Ali) (1983) İdamlık (Komiser Murat) (1983) Çöl (Kemal) (1983) En Büyük Yumruk (En Büyük Yumruk Murat) (1983) İntikam Benim (Kartal Murat) (1983) Ölüme Son Adım (Kaan) (1983) Vahşi Kan (Rıza) (1983) Yaşadıkça (Salih Eryılmaz) (1984) Ölüm Savaşçısı (Murat) (1984) Dev Kanı (1984) Deli Fişek (1984) Bırakın Yaşasınlar (Avcı Kemal) (1984) Kanun Kanundur (Cüneyt) (1984) Kartal Bey (Kartal Bey) (1984) Birkaç Güzel Gün İçin (Kemal Polat) (1984) Alev Alev (Şahin) (1984) Ateş Çemberi (Polat) (1985) Paramparça (Cemil Koçer) (1985) Biz Bir Aileyiz (Halil) (1985) Paranın Esiri (Murat) (1985) Kanun Adamı (Avukat Murat) (1985) Kaplanlar (Murat) (1985) Bin Defa Ölürüm (Kemal) (1985) Doruk (Kaptan Cemil) (1985) Kaçış (Murat) (1985) Kahreden Gençlik (Kemal) (1985) Katiller de Ağlar (Yusuf Şahin) (1985) Mahkum (Yakup) (1985) Veda (Umut) (1986) Sert Adam (Avukat Kemal Güçlü) (1986) Tokatçılar (Cüneyt) (1986) Gırgır Hafiye (Gırgır Ali) (1986) Ölümsüz Aşk (Cemil) (1986) Kavga (Kemal) (1986) Babasının Oğlu (Cüneyt) (1986) Yalnız Adam (1986) Kanca (Binbaşı Şahin) (1986) Ölüm Avcısı (1986) Sokak Kavgacısı (Murat) (1986) Kral Affetmez (Seyit) (1986) Sokakların Kanunu (Cemil) (1986) Silah Arkadaşları (Komutan) (1986) Vazife Uğruna (Tahsin) (1986) Yedi Bela (Cemil) (1986) Melek Yüzlü Cani / Nefret (Kosimer Murat) (1986) Sen Ağlama (Tayfun Karaoğlu) (1987) Sevdam Benim (Polat) (1987) Son Kahramanlar (Kaan Ken) (1987) Asılacak Adam (Kartal) (1987) İnsan Avcıları (Cüneyt) (1987) Cehennem Ateşi (Komutan) (1987) Dört Hergele (Mozart) (1987) Küçük Dostum (Murat) (1987) Şeytanın Oğulları (Cüneyt) (1987) Damga (Kemal Kalmıkçı) (1987) Sürgündeki Adam (Kemal) (1987) Bitmeyen Adam (1987) Dökülen Yapraklar (Rıza) (1987) Yasak İlişki (Serdar) (1988) Yaşamak (Doktor Cemal) (1988) Bombacı (Gırgır Ali) (1988) Şafak Sökerken (Kemal) (1988) Babam Ve Ben (Savcı Bey) (1988) Muhteşem Serseri (Boksör/Fedai) (1988) Kızım ve Ben / Gurbet Kadını (Vedat) (1988) Emanet (Murat) (1988) Eski Silah (1989) Av (Bekir Arslan) (1989) Polis Dosyası (Cemil) (1989)

CÜNEYT ARKIN'IN 1990'LI YILLARDA ROL ALDIĞI FİLMLER

İki Başlı Dev (Cengiz Özkan) (1990) Oğulcan (Bekir) (1990) Tanık (Avukat) (1992) Korkunun Bedeli (Misafir Sanatçı (Kendisi)) (1995) Gülün Bittiği Yer (Adam) (1998)

CÜNEYT ARKIN'IN 2000'Lİ YILLARDA ROL ALDIĞI FİLMLER

Bıçak Sırtı (2001) Gölge Ekibi (Kurmay Albay Şahin) (2001) Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (Dünyayı Kurtaran Adam (Murat)) (2006) Çılgın Dersane (Dershane Sahibi Hadi) (2007) Çılgın Dersane Kampta (Hadi) (2008) Afacanlar Sınıfı (Fahri Hoca) (2008) Gulyabani (Şahin Bey) (2014) Panzehir (Mafya Lideri Cemal) (2014) Kafes 2 (2016)

CÜNEYT ARKIN OYNADIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ

Olacak O Kadar ("Konuk") (TRT 1) (1986) Doktorlar (TRT 1) (1989) Polis (Komiser Kemal) (Teleon) (1992) Merhamet (Doktor Cemal) (TGRT) (1993) Şişeler (Cem) (TGRT) (1993) Uyuşturucu (TGRT) (1994) Zirvedekiler (Şahin Bey) (Show) (1995) Bizim Ev (Haşim Denizbey) (TGRT) (1995-1998) Karate Can (Kemal) (TGRT) (2000) Serseri (Şahin) (Kanal D) (2003) Ölümüne Sevdalar (Doğan) (Show) (2005) Cennet Mahallesi ("Konuk") (Show) (2005) Kırmızı Işık (Ekrem) (TRT 1) (2008) Arka Sokaklar (Kanal D) (2011) Harem (Kare Murat'ın Babası) (FOX) (2013) Kuruluş Osman (Aksakallılar Lideri) (atv) (2020-2021)