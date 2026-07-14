Yeşilçam'ın sarışın güzeli Hale Soygazi'nin son hali gündem oldu

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hale Soygazi, 75 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyor.

Soygazi, gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman katıldığı etkinliklerle gündeme geliyor.

SIRRI VAR

Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Hale Soygazi, sağlıklı yaşam tarzıyla da örnek gösteriliyor. Ünlü isim, her fırsatta güzelliğini sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenen isim, pilates ve yürüyüşle formunu koruyor.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim, son haliyle bir kez daha gündeme geldi.