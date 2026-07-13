Yılda 2 milyon dolar harcıyordu: Bryan Johnson tedavisi olmayan hastalığa yakalandı

Multimilyarder Bryan Johnson, ölümü olabildiğince ertelemek için uyguladığı sıra dışı yöntemlerle tanınıyor.

Bu kapsamda çocuğundan kendine kan transfer etmesiyle çok büyük tepki toplamıştı.

Ancak ABD merkezli USA Today'in haberine göre Johnson, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandı.

YÜZE YAKIN TAKVİYE ALIYORDU

Habere göre Bryan Johnson; her gün yüze yakın gıda takviyesi alıyor, günde 8 saat uyuyor ve yaşlanmayı geri çevirmek için çeşitli deneyler yapıyordu.

OTOİMMÜN GASTRİT HASTALIĞINA YAKALANDI

Ancak Johnson, herhangi bir belirti hissetmemesine rağmen "otoimmün gastrit" adlı hastalığa yakalandı.

Bryan Johnson hastalıkla ilgili açıklamasında, mayıs ayında kendisine teşhis konulduğunu ancak bu hastalığı ne kadar süredir taşıdığını bilmediğini belirtti.

"HİÇBİR HASTALIK TEDAVİ EDİLEMEZ OLARAK KABUL EDİLMEMELİDİR"

Midesinin "kendi kendini yediğini" ifade eden ünlü multimilyarder, tıp dünyasının bu hastalığa yaklaşımına meydan okuyarak şu sözleri kaydetti:

"Sırf bugüne kadar kimse onu iyileştirmeye çalışmadı diye, hiçbir hastalık tedavi edilemez olarak kabul edilmemelidir."

YENİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Johnson, kendi uzman ekibiyle birlikte bu hastalığı tamamen ortadan kaldırmak için çalışacaklarını ve bu doğrultuda yeni çalışmalar yapacaklarını belirtti.

OTOİMMÜN GASTRİT HASTALIĞI NEDİR?

Otoimmün gastrit hastalığı, vücudun bağışıklık sisteminin kendi mide hücrelerine saldırması sonucu oluşan kronik bir rahatsızlıktır. Bağışıklık sistemi; midenin üst kısmında bulunan, asit ile B12 vitamini emilimini sağlayan parietal hücreleri yabancı bir tehdit olarak algılar ve onları yok etmeye çalışır.

TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığı teşhis etmek için öncelikle kan testlerinde parietal hücre antikorlarına bakılması gerekir.

Kesin teşhis ise gastroenteroloji uzmanının yapacağı endoskopi ve biyopsi ile konulur.

Hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir ilaç günümüzde henüz icat edilmemiştir.

Hastalara ömür boyu düzenli olarak B12 vitamini iğneleri ve gerekirse demir takviyesi verilir.

Hücre değişimleri ve kanser riskine karşı hastaların belirli aralıklarla düzenli endoskopi takibi yaptırması hayati önem taşır.