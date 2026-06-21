Yılın en uzun günü: 21 Haziran Gündönümü hakkında bilmeniz gerekenler

Kuzey Yarımküre’de yaz mevsiminin, Güney Yarımküre’de ise kışın habercisi olan 21 Haziran Yaz Gündönümü tarihi bugün yaşanıyor.

Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düşmesiyle birlikte, astronomik açıdan yılın en özel günlerinden birine tanıklık ediyoruz.

Yaz Gündönümü nedir ve ne anlama gelir?

Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında sahip olduğu eksen eğikliği, her yıl 21 Haziran’da Yaz Gündönümü’nün gerçekleşmesini sağlar.

Bu tarihte güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 90 derecelik dik açıyla ulaşır.

Bunun doğal bir sonucu olarak, Türkiye’nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre’de yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi tecrübe edilirken, Güney Yarımküre’de tam tersi bir döngü ile en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır.

Yaz Gündönümünün temel etkileri

Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi başlarken, Güney Yarımküre’de kış mevsimi başlangıcı kabul edilir.

Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gündüzü yaşanırken, Güney Yarımküre'de yılın en kısa gündüzü kaydedilir.

Kuzey Yarımküre en kısa geceyi, Güney Yarımküre ise yılın en uzun gecesini yaşar.

Güneş ışınlarının açısı nedeniyle Kuzey Yarımküre'de yılın en kısa gölgesi oluşurken, Güney Yarımküre'de yılın en uzun gölgesi meydana gelir.

Günler ne zaman kısalmaya başlayacak?

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de günlerin ne zaman kısalmaya başlayacağı.

Astronomik döngü gereği, 21 Haziran'da zirve noktasına ulaşan gündüz süreleri bu tarihten itibaren aşamalı olarak kısalmaya başlar.

Kuzey Yarımküre’de gecelerin uzayıp gündüzlerin kısalmaya başladığı bu süreç, 21 Aralık Kış Gündönümü’ne kadar devam eder. 21 Aralık tarihinde ise süreç tersine dönerek günler yeniden uzama eğilimine girer.