Yılın ilk gününde denize girdiler

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, parkları doldurdu.

KONYAALTI TURİST KAYNADI

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, bir süre güneşlendi. Evcil hayvanlarıyla sahillere gelenler gezip dolaşırken, bazıları da balık tuttu.

"HAVUZA GİRMEKTENSE DENİZE GİRİYORUM"

Güzel havanın tadını çıkaran Deniz Tatar, yeni yılda herkese mutluluk dilediğini belirterek, "Beni yağmur, fırtına engellemiyor. Havuza girmektense, denize giriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

"ANTALYA'YA AŞIK OLDUM"

Tatil için ailesiyle Rusya'dan gelen Vladimir Ivanov, "Antalya'ya aşık oldum. Hava güneşli de olunca denize girmek istedik." diye konuştu.