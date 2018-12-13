Yılın otomotiv şirketi ödülü Oyak Renault'un oldu

Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Düzenlenen törende yılın otomotiv şirketi ödülünü, Oyak Renault adına Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun aldı.

Oyak Renault olarak ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Aoun; “Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin Mühendislik Kulübü tarafından “Yılın Otomotiv Şirketi” olarak ödüllendirilmek Oyak Renault adına bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Halka açık yapılan anket sonucunda, binlerce kişinin oylaması ile Oyak Renault “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi.

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi olarak, Ar-Ge ve inovasyona dayalı gücümüzü donanımlı mühendislerimiz sayesinde geliştiriyor, 50 yılı aşkın tecrübemiz ve yetkin insan kaynağımızla otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme yön veriyoruz.” şeklinde konuştu.

ENGELLİ İSTİHDAMI ÖDÜLÜ DE ALMIŞTI

Bir Fransız markası olan renault, Oyak-Renault olarak 1969'dan beri Bursa'da üretim yapıyor. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil olan Renault, binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Firma geçtiğimiz sene 'engelli istihdamı' ödülüne de layık görülmüştü.