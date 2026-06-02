Yıllardır yanlış biliyormuşuz: 60 derecelik yıkama her zaman hijyen sağlamıyor

Evlerde hijyen için en güvenilir yöntemlerden biri olarak görülen 60 derecelik çamaşır yıkama alışkanlığı, yeni bir araştırmayla yeniden tartışılmaya başlandı.

İngiltere'deki De Montfort University bünyesinde görev yapan mikrobiyoloji profesörü Katie Laird ve ekibi tarafından yürütülen araştırma, birçok ev tipi çamaşır makinesinin zararlı bakterileri tamamen ortadan kaldıramadığını ortaya koydu. Çalışma, 2025 yılında bilimsel dergi PLOS ONE'da yayımlandı.

60 derece her zaman yeterli olmuyor

Araştırma kapsamında farklı markalara ait 6 ev tipi çamaşır makinesi test edildi. Bakteri bulaştırılmış kumaş örnekleri, standart ve hızlı programlarda 60 derecede yıkandı.

Sonuçlar dikkat çekiciydi. Test edilen makinelerin yarısı hızlı programlarda kumaşları yeterince dezenfekte edemezken, bazı makineler standart programlarda da beklenen hijyen seviyesine ulaşamadı. Araştırmacılar, bazı cihazların 60 dereceye ulaşamadığını veya bu sıcaklığı yeterince uzun süre koruyamadığını belirtti.

Çamaşır makinelerinin içinde bakteri kolonileri bulundu

Araştırmanın bir diğer bölümünde ise 12 farklı çamaşır makinesinin iç yüzeylerinden örnekler alındı.

DNA analizleri sonucunda deterjan çekmeceleri ve kapak lastiklerinde biyofilm adı verilen bakteri tabakalarının oluştuğu görüldü. Uzmanlar bu biyofilm katmanlarının düzenli temizliğe rağmen yaşamaya devam edebildiğini ve her yıkamada çamaşırlara yeniden bulaşabileceğini ifade etti.

İncelemelerde, enfeksiyonlara yol açabilen bazı bakteri türleri ile antibiyotik direnciyle ilişkilendirilen genlere de rastlandı.

Daha büyük bir risk ortaya çıktı

Araştırmacılar yalnızca yıkama performansını değil, deterjanların bakteriler üzerindeki etkisini de inceledi.

Deneylerde bazı bakterilerin ev tipi deterjanlara tekrar tekrar maruz kaldıklarında bu maddelere karşı daha dayanıklı hale geldiği görüldü. Dahası, deterjana karşı gelişen bu dayanıklılığın bazı antibiyotiklere karşı direnci de artırabileceği tespit edildi. Uzmanlara göre bu durum, antibiyotik direnciyle mücadelede yeni riskler doğurabilir.

Uzmanlardan yeni uyarı

Araştırmayı yöneten Prof. Katie Laird, ev tipi çamaşır makinelerinin aslında enfeksiyon kontrolü amacıyla tasarlanmadığını vurguladı.

Laird, özellikle sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin evde yıkanmasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, hastanelerde endüstriyel çamaşır sistemlerinin daha güvenli bir seçenek olabileceğini söyledi. Uzman ekip, mevcut yıkama tavsiyelerinin güncellenmesi çağrısında bulundu.

Araştırmacılara göre enerji tasarrufu sağlayan kısa ve ekonomik programların yaygınlaşması, gelecekte evlerdeki hijyen standartlarının yeniden ele alınmasını gerektirebilir.

İngiltere'deki De Montfort University tarafından yayımlanan araştırmanın detaylarına üniversitenin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor: De Montfort University araştırma sayfası. Çalışmanın bilimsel makalesi ise PLOS ONE dergisinde yayımlandı..