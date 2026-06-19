YKS 2026: TYT'de çıkacak konu ve soru dağılımı

YKS'nin ilk oturumu "TYT" için nefesler tutuldu.

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci için geri sayım sürerken, adayların en çok araştırdığı konuların başında TYT'de hangi konuların çıkacağı geliyor.

Öğrenciler, ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki soru dağılımlarını inceleyerek son notlarını alıyor.

TYT, YKS'nin ilk oturumu olması nedeniyle tüm adaylar için büyük önem taşıyor.

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan sınavda, yalnızca bilgi değil yorumlama, analiz yapma ve okuduğunu anlama becerileri de ölçülüyor.

Sınava sayılı saatler kala "TYT'de hangi konular çıkacak?", "Hangi dersten kaç soru soruluyor?" ve "En çok soru gelen konular hangileri?" soruları merak edildi.

İşte 2026 TYT konu ve soru dağılımı...

TYT soru dağılımı

Türkçe: 40 soru

Matematik: 40 soru

Sosyal Bilimler: 20 soru Tarih: 5 Coğrafya: 5 Felsefe: 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5

Tarih: 5

Coğrafya: 5

Felsefe: 5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5

Fen Bilimleri: 20 soru Fizik: 7 Kimya: 7 Biyoloji: 6

Fizik: 7

Kimya: 7

Biyoloji: 6

TYT Türkçe konuları

Sözcükte anlam

Cümlede anlam

Paragraf

Ses bilgisi

Yazım kuralları

Noktalama işaretleri

Sözcük türleri

Fiiller

Cümlenin ögeleri

Anlatım bozukluğu

Sözel mantık

TYT Matematik konuları

Temel kavramlar

Sayılar

Bölme-bölünebilme

Rasyonel sayılar

Üslü sayılar

Köklü sayılar

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Olasılık

Veri, istatistik ve grafikler

Geometri temel kavramları

TYT Tarih konuları

Tarih bilimi

İlk uygarlıklar

İlk Türk devletleri

İslam tarihi

Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı

Atatürk ilke ve inkılapları

TYT Coğrafya konuları

Harita bilgisi

Dünya'nın şekli ve hareketleri

İklim bilgisi

Nüfus ve yerleşme

Türkiye'nin coğrafi özellikleri

Doğal afetler

TYT Felsefe konuları

Felsefenin konusu

Bilgi felsefesi

Ahlak felsefesi

Din felsefesi

Siyaset felsefesi

TYT Din Kültürü konuları

İnanç

İbadet

Ahlak

Hz. Muhammed'in hayatı

Kur'an ve yorumu

TYT Fizik konuları

Fizik bilimine giriş

Madde ve özellikleri

Hareket ve kuvvet

Isı ve sıcaklık

Elektrik

Basınç

TYT Kimya konuları

Kimya bilimi

Atom ve periyodik sistem

Kimyasal türler

Maddenin halleri

Karışımlar

Asitler ve bazlar

TYT Biyoloji konuları