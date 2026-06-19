YKS 2026: TYT'de çıkacak konu ve soru dağılımı
Milyonlarca aday, 2026 YKS öncesinde çalışmalarını hızlandırırken TYT'de hangi konuların çıkacağını ve soru dağılımının nasıl olacağını araştırıyor. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde çıkması beklenen konular ve soru dağılımı haberimizde...
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YKS'nin ilk oturumu "TYT" için nefesler tutuldu.
Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci için geri sayım sürerken, adayların en çok araştırdığı konuların başında TYT'de hangi konuların çıkacağı geliyor.
Öğrenciler, ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki soru dağılımlarını inceleyerek son notlarını alıyor.
TYT, YKS'nin ilk oturumu olması nedeniyle tüm adaylar için büyük önem taşıyor.
Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan sınavda, yalnızca bilgi değil yorumlama, analiz yapma ve okuduğunu anlama becerileri de ölçülüyor.
Sınava sayılı saatler kala "TYT'de hangi konular çıkacak?", "Hangi dersten kaç soru soruluyor?" ve "En çok soru gelen konular hangileri?" soruları merak edildi.
İşte 2026 TYT konu ve soru dağılımı...
TYT soru dağılımı
- Türkçe: 40 soru
- Matematik: 40 soru
- Sosyal Bilimler: 20 soru Tarih: 5 Coğrafya: 5 Felsefe: 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5
- Tarih: 5
- Coğrafya: 5
- Felsefe: 5
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5
- Fen Bilimleri: 20 soru Fizik: 7 Kimya: 7 Biyoloji: 6
- Fizik: 7
- Kimya: 7
- Biyoloji: 6
TYT Türkçe konuları
- Sözcükte anlam
- Cümlede anlam
- Paragraf
- Ses bilgisi
- Yazım kuralları
- Noktalama işaretleri
- Sözcük türleri
- Fiiller
- Cümlenin ögeleri
- Anlatım bozukluğu
- Sözel mantık
TYT Matematik konuları
- Temel kavramlar
- Sayılar
- Bölme-bölünebilme
- Rasyonel sayılar
- Üslü sayılar
- Köklü sayılar
- Problemler
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- Olasılık
- Veri, istatistik ve grafikler
- Geometri temel kavramları
TYT Tarih konuları
- Tarih bilimi
- İlk uygarlıklar
- İlk Türk devletleri
- İslam tarihi
- Osmanlı Devleti
- Kurtuluş Savaşı
- Atatürk ilke ve inkılapları
TYT Coğrafya konuları
- Harita bilgisi
- Dünya'nın şekli ve hareketleri
- İklim bilgisi
- Nüfus ve yerleşme
- Türkiye'nin coğrafi özellikleri
- Doğal afetler
TYT Felsefe konuları
- Felsefenin konusu
- Bilgi felsefesi
- Ahlak felsefesi
- Din felsefesi
- Siyaset felsefesi
TYT Din Kültürü konuları
- İnanç
- İbadet
- Ahlak
- Hz. Muhammed'in hayatı
- Kur'an ve yorumu
TYT Fizik konuları
- Fizik bilimine giriş
- Madde ve özellikleri
- Hareket ve kuvvet
- Isı ve sıcaklık
- Elektrik
- Basınç
TYT Kimya konuları
- Kimya bilimi
- Atom ve periyodik sistem
- Kimyasal türler
- Maddenin halleri
- Karışımlar
- Asitler ve bazlar
TYT Biyoloji konuları
- Canlıların ortak özellikleri
- Hücre
- Kalıtım
- Ekosistem
- Canlıların sınıflandırılması
- İnsan fizyolojisi temel kavramları
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi