2026 YKS sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber geldi.

2026 Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavına az bir süre kaldı, hazırlıklar tamamlandı.

Hayallerinin en önemli adımı olan üniversiteye geçiş için YKS sınavında ter dökecek olan adaylar, geçtiğimiz aylarda da başvurularını tamamladı.

Gözler, başvuru yerlerinin açıklanması için ÖSYM'ye çevrilmişti.

SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2026 YKS sınav giriş yerleri erişime açıldı.

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.

YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.

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SINAV TARİH VE SAATLERİ

ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.

1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15

2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15

3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45