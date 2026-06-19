YKS'de baraj sınırı var mı, kaldırıldı mı? 2026 YKS'de "baraj puanı" kararı

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için saatler kaldı.

YKS'ye girecek olan üniversite adayları, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacak.

İstediği bölümü kazanmak isteyenler, son kez ter dökecek.

20-21 Haziran'da gerçekleşecek olan TYT, AYT ve YDT'nin akabinde öğrenciler sınav puanlarını öğrenecek ve tercih süreci başlayacak.

Öte yandan ise "baraj puanı" merak konusu oldu.

2026 YKS baraj puanı var mı, yok mu araştırılmaya başladı.

İşte, YKS 2026 baraj sınırı kararı ve detaylar...

YKS'DE BARAJ SINIRI VAR MI 2026

YKS'de uzun bir süre uygulanan 150 ve 180 baraj puanı uygulaması YÖK tarafından kaldırılmıştır.

Sınavda puanınızın hesaplanması için TYT'de Türkçe veya Temel Matematik testlerinden en az 0,5 ham puan almanız yeterlidir.

Ancak bazı bölümleri tercih edebilmek için "Başarı Sıralaması Barajı" bulunmaktadır.

Belirli bölümleri tercih edebilmek için YKS sonuçlarına göre aşağıdaki başarı sıralamalarına sahip olmanız gerekir.

DERECE YAPMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR

YKS'de ilk 1000 - 5000 gibi dereceler yapmak için TYT'de 95-105 net, AYT'de ise 65-75 net civarı yapmak gerekir.