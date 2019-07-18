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YKS'de eşit ağırlık öğrencisi sözel birincisi oldu

YKS sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu, sınavdaki başarısını,"Biraz bakayım dedim, baktım böyle oldu" şeklinde açıkladı.

İHA | 18.07.2019 - 11:37..
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sözel puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu, hukuk okuyup savcı olmak istediğini söyledi.

"BİRAZ BAKAYIM DEDİM"

Normalde eşit ağırlık öğrencisi olduğunu dile getiren Karakoyunlu, sözeldeki başarısını ‘şans’ olarak gördüğünü belirterek, “Sözel için biraz zamanım kalmıştı. ‘Biraz bakayım’ dedim, baktım böyle oldu. Buradan bir eleştiri yapabilirim. Sözel bölümleri ve eşit ağırlık bölümleri biraz daha kolay olduğu için başkası o testi yaptığında çok iyi sıralama elde edilebiliyor. Bu testteki dengesizlik ayarlanması gerekiyor. Çünkü milyonların kaderi bu” dedi.

YKS'de eşit ağırlık öğrencisi sözel birincisi oldu

"OĞLUMUZLA HER ZAMAN GURUR DUYDUK"

Oğlunun başarısından dolayı son derece gurur duyduklarını belirten Baba Azmi Karakoyunlu, “Çok heyecanlıyız. Oğlumuzla her zaman gurur duyduk. Zaten başarılı ve hedefleri olan bir öğrenciydi. Biz ona hiçbir zaman, ‘Alptuğ ders çalış’ demedik. Allah herkese bu gururu yaşamayı nasip etsin. Bize bu çağdaş eğitimi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve oğlumun bu noktaya gelmesinde emeği olan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YKS'de eşit ağırlık öğrencisi sözel birincisi oldu

Anne Yasemin Karakoyunlu da çok mutlu olduğunu ve oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

YKS'de eşit ağırlık öğrencisi sözel birincisi oldu

YKS'de eşit ağırlık öğrencisi sözel birincisi oldu

YKS'de eşit ağırlık öğrencisi sözel birincisi oldu


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