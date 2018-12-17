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Yol verme meselesi kanlı bitti

2 aracın birbirlerine yol verme meselesi yüzünden çıkan kovalamaca 1’i silahla 2 kişinin yaralanması ile sonuçlandı.

İHA | 17.12.2018 - 00:59..
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Bilecik’te 2 grup, seyir halindeyken birbirlerine yol vermemeye başladı. Bir araç diğer bir araca seyir halinde tamponuna değdirmesi sonrası 2 araç arasında kovalamaca başladı.

Yol verme meselesi kanlı bitti

İki araç Bilecik merkez'de denk geldi. Bu araçlarda bulunan Oktay Tüzün ve askeri personel olduğunu öğrenilen Semih Uysal kavgaya tutuştu. Kavga sırasında belindeki silahı çeken Semih Uysal’ın elinden silahı almaya çalışan Tüzün arasında boğuşmaya başladı. Bu esnada Semih Uysal bacağından yaralanırken, Uysal daha sonra Tüzün’e kurşun yağdırdı.

Yol verme meselesi kanlı bitti

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİL TEDBİRİ ALINDI

Karına 5 kursun isabet eden Tüzün,olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı hemen ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, iki şahsında yakınları hastaneye akın etti.


Yol verme meselesi kanlı bitti

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