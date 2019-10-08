Yolda uyuyan köpeği ezip kaçtı

Beşiktaş'ta sezon başından beri 15 futbolcu tam 22 kez sakatlandı. Siyah-beyazlılarda son olarak Dorukhan Toköz dizinden ameliyat oldu.

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İzmit'te mimarisi ile şaşırtan bina

İzmit'te bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.