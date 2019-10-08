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Yolda uyuyan köpeği ezip kaçtı

Aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği ezip giderken, köpek acı içerisinde kaçtı.

İHA | 08.10.2019 - 12:50..
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İstanbul Ümraniye’de, aracıyla seyir halinde olan sürücü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek ezilmesine sebep oldu.

SÜRÜCÜNÜN EZDİĞİ KÖPEK KURTARILAMADI

Aracın altında ezilerek sürüklenen köpek daha sonra can havliyle koşarak kaçtı. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mahalleli tarafından veterinere götürülen köpeğin kurtarılamadığı bildirildi.

Yolda uyuyan köpeği ezip kaçtı ViDEO

VİCDANSIZ SÜRÜCÜNÜN EZDİĞİ ANLAR KAMERADA

Sürücünün yerde uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde köpek yerde yattığı sırada üzerinden araç geçiyor, aracın altından çıkan köpek can havliyle kaçıyor.

Yolda uyuyan köpeği ezip kaçtı

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