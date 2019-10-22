Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç sahil yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Hamza Esen’e otomobil çarptı.

Esen, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savruldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesiye olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genci, ambulansla hastaneeye kaldırdı.

Gece restoran ve eğlence yerlerinde çiçek satan, gündüz ise bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamza Esen, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı İZLE

Feci kaza anbean kameralara yansırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.