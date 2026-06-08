YouTube’dan kullanıcıları üzecek karar: Son üç yılda 4. kez zamlandı

Popüler video platformu YouTube, küresel çapta birçok ülkede Premium abonelik paketlerinin fiyatlarında artışa gittiğini duyurdu.

Yapılan son güncellemeyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel plan aylık 15,99 dolara yükselirken, aile planının fiyatı ise 26,99 dolar seviyesine ulaştı.

PREMIUM LITE VE YILLIK PAKETLER DE ETKİLENDİ

Daha düşük ücretli bir alternatif olan ve YouTube Music erişimi içermeyen Premium Lite paketinin aylık ücreti 7,99 dolardan 8,99 dolara çıkarıldı.

Benzer şekilde, daha önce 139,99 dolar olan yıllık bireysel Premium planının fiyatı da zamlanarak 159,99 dolar seviyesine yükseltildi.

Yeni fiyat tarifesi sisteme yeni kayıt olacak aboneler için hemen yürürlüğe girerken, mevcut kullanıcıların faturalarına ise kademeli olarak yansıtılmaya başlandı.

Bu son gelişmeyle birlikte YouTube Premium servisinin bireysel abonelik ücreti, son üç yıl içerisinde dördüncü kez artırılmış oldu.

TÜRKİYE FİYATLARI ŞİMDİLİK DEĞİŞMEDİ

Türkiye pazarında halihazırda aylık bireysel abonelik 79,99 TL, aile paketi 159,99 TL, öğrenci seçeneği 52,99 TL ve Premium Lite ise 49,99 TL'den satılıyor.

Küresel ölçekte gerçekleşen bu fiyat artışlarının Türkiye'deki abonelik ücretlerine yansıyıp yansımayacağı ise şimdilik bilinmiyor.