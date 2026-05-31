Yozgat Kazankaya Kanyonu'na ziyaretçi akını yaşandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu'nda, bayramın son günü Çekerek Irmağı'ndaki su debisinin artması nedeniyle güvenlik tedbirleri alındı.

Kanyona girişte bulunan köprü vatandaşların güvenliği için geçici olarak kapatılırken, ziyaretçiler yan yoldan kanyona giriş yaptı.

"BURAYI GÖRMEK İÇİN GÜN AYIRDIK"

İstanbul'dan geldiğini belirten Tülay Budak, kanyonun doğal güzelliğinden etkilendiklerini söyleyerek, "Buraya İstanbul'dan geliyorum. Bayram ziyaretinden dolayı Çekerek tarafında yaşıyoruz biz.

Buraları görmek için ayrıca bir gün ayırmak istedik. Bugünü değerlendirdik. Çok güzel bir doğası var. Manzarası müthiş ve görkemli. Havaya bakmaktan, dağlara bakmaktan açıkçası yürüyemedik.

Çok güzel bir doğası, farklı bir havası var. İstanbul'da kaostan kaçmaya geldik. Açıkçası biraz da şu an dönüyoruz ve çok üzüleceğiz. Mutlaka burayı herkesin değerlendirmesini istiyoruz." dedi.

Bölge halkından Yeter Erdoğan ise kanyon çevresinde yapılan çalışmaların ziyaretçi sayısını artırdığını ifade ederek, "Çok güzel zaten güzeldi. Bizim köyümüz, memleketimiz şimdi daha güzelleşti. Dışarıdan gelenler çok geliyorlar. Burada seyir tepesi yapıldı. Aşağıda Kebapkaya'mız var. Buralarda geziyorlar, eğleniyorlar, gidiyorlar. Yani merak edilecek bir yerimiz var." şeklinde konuştu.

Ankara'dan gelen Cabir Muslu da bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Ankara'dan geldim. Normalde Yozgat Çekerek'liyim, eşim buralı. Biz ilk defa geldik tanımak için. Gerçekten çok güzel olmuş. Muhteşem olmuş. Doğanın güzelliği, şu an baktık, memnun da kaldık.

Sabahtan beri kalabalık, yoğunluk var. Biz de memnun kaldık. Geldik, gördük. İnşallah döneceğiz birazdan." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Hacı Özdemir ise Kazankaya Kanyonu'nun mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Ben İzmir'de yaşıyorum. Buraya Kazankaya Kanyonu'nu görmeye geldim. Aslen Akdağmadeniliyim. Yani çok güzel bir yer çok kalabalık.

Yolları da güzel. Herkese tavsiye ediyorum Yozgat'ın bu güzelliğini. Şehir dışından gelenler, Yozgat'tan gelenler herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer bence." diye konuştu.