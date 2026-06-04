Yozgat'ta 15 yaşındaki çocuk kene ısırması nedeniyle hayatını kaybetti
Sorgun ilçesinde kene tutunmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara’da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde acı olay...
Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan M.A ailesiyle pikniğe gitti.
YÜKSEK ATEŞ İLE HASTANEYE KALDIRILDI
15 yaşındaki çocuk bir süre sonrası rahatsızlandı.
Ailesi yüksek ateş şikayetiyle Sorgun Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
KENE ISIRMASI ŞÜPHESİ İLE HAYATINI KAYBETTİ
Yatağında ölü bir kene bulununca KKKA şüphesi ile Ankara’ya sevk edilen M.A, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
M.A’nın cenazesi, Akdağmadeni ilçesi şehir mezarlığında bulaş riskine karşı alınan tedbirlerle toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)