Yozgat'ta 15 yaşındaki çocuk kene ısırması nedeniyle hayatını kaybetti

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde acı olay...

Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan M.A ailesiyle pikniğe gitti.

YÜKSEK ATEŞ İLE HASTANEYE KALDIRILDI

15 yaşındaki çocuk bir süre sonrası rahatsızlandı.

Ailesi yüksek ateş şikayetiyle Sorgun Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

KENE ISIRMASI ŞÜPHESİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

Yatağında ölü bir kene bulununca KKKA şüphesi ile Ankara’ya sevk edilen M.A, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

M.A’nın cenazesi, Akdağmadeni ilçesi şehir mezarlığında bulaş riskine karşı alınan tedbirlerle toprağa verildi.