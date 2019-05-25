Yozgat'ta küçük kıza otobüs çarptı

Yozgat’ta Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkisinde, trafik kazası meydana geldi.

Bülent E. yönetimindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Özge Erol’a çarptı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Özge Erol, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 7. sınıf öğrencisi Özge Erol, ikindi vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtoprak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şoför Bülent E. gözaltına alındı.