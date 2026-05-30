Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 3 ağır yaralı
Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkiinde A.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın şiddetiyle otomobildeki sürücü ile yanında bulunan eşi S.A. (31), çocukları A.A. (8) ve A.A. (1) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ailenin Kurban Bayramı dolayısıyla geldikleri Akdağmadeni ilçesinden Manisa'ya döndüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)