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YSK Başkanı Güven'den karar sonrasında ilk açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar sonrasında ilk açıklamasını yaptı. Güven yargı sürecinin sona erdiğini söyledi.

AA | 07.05.2019 - 00:36..
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YSK, bugünkü toplantısında İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi yönünde karar aldı. Karara yönelik konuşmalar halen devam ederken YSK Başkanı Sadi Güven'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

"SÜREÇ SONA ERDİ"

Toplantının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan YSK Başkanı Güven, "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi" dedi.

YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu 7’ye karşı 4 oyla kabul etti.

YSK OYLAMASI

YSK Başkanı Sadi Güven ve 3 üye, iptal isteminin reddi yönünde oy kullandı, ancak azınlıkta kaldı. Yedi üye, sandık kurullarının oluşumunun usulsüz olduğu ve seçimin sonucunu etkilediği, sayım cetvellerinde hatalar olduğu gerekçesiyle iptal yönünde oy kullandı.

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