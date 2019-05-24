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Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan halk ekime başladı

Pazarlardaki fiyat artışlarından sonra halk, sebze fidelerine olan talebi arttırdı. Fidelere olan ilgi son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İHA | 24.05.2019 - 14:05..
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Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan halk ekime başladı

Sebze fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları alternatifler üretmeye zorluyor. Malatya’da da vatandaşlar yüksek fiyatlara karşı çareyi sebze üretiminde buldu.

Malatyalılar bu yıl daha çok sebze tüketebilmek için buldukları her alana fide ekiyor. Kentte mayıs ayının başında başlayan fide satışı son yılların en yüksek ilgisini görürken fide üreticileri yoğunluğa yetişemediklerini söyledi.

Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan halk ekime başladı VİDEO

"FİYATLARIN YÜKSEKLİĞİ VATANDAŞI ÜRETİME İTTİ"

Üretimin artmasının sebze fiyatlarını da aşağıya çekeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Mücahit Erbakan isimli fide üreticisi, "Akdeniz’deki bütün fidelikler boşaldı şu an biz fide bulmakta zorlanıyoruz. 15 yıldır ben bu işi yapıyorum daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. Fiyatların bu yıl yüksek olması vatandaşı üretime itti. Şu anda müthiş bir ekim var bu sene rekolte çok yüksek olacak ve fiyatlar düşecek” dedi.

Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan halk ekime başladı

"FİDE BULAMIYORUZ"

Yoğun talep karşısında memnun olduklarını kaydeden Mustafa Polat ise, “Şu anda fide bulamıyoruz çok yoğun bir talep var. Tohum ekimi çok fazla” şeklinde konuştu.

Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan halk ekime başladı


"ÜRETİM YAPSAYDIK FİYATLAR BU KADAR ARTMAZDI"

Ekmek için fide üreticilerinden fide alan Nurettin Yıldız isimli vatandaş da “Fideler bu yıl erken çıktı. Bizim bahçelerimiz var. Her sene ekiyoruz. Üretim maliyetleri çok yüksek olduğu için bu sene fiyatlar arttı ancak böyle üretim çoğalırsa fiyatlar düşer” ifadelerini kullandı.

Bir başka fide üreticisi İsmail Polat ise genellikle domates, salatalık ve biber fidelerinin satıldığını söyleyerek, “Herkes ekim yapıyor. Biz bunu daha önce yapmalıydık. Biraz üretim yapsaydık bu fiyatlar bu kadar artmazdı” diye konuştu.

Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan halk ekime başladı

Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan halk ekime başladı


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